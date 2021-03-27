Иран и Китай заключили 25-летний пакт о сотрудничестве

Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И подписали пакт о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает иранский МИД. Церемония подписания прошла в Тегеране. По заявлению иранской стороны, документ рассчитан на 25 лет и состоит из политических, стратегических и экономических компонентов.

Подробности соглашения не раскрываются, однако глава китайского МИДа по итогам встречи сообщил о приоритетных поставках вакцин от коронавируса из Китая. «Согласно договоренностям о дальнейших действиях, мы предоставим иранской стороне больше вакцин от коронавируса. Иран является нашим приоритетом в вопросе предоставления вакцины»,— передает сайт президента Ирана слова Ван И (перевод ТАСС).

Соглашение между Ираном и Китаем — расширение китайской инициативы «Один пояс — один путь» по активизации международных торгово-инвестиционных проектов, отмечает агентство AFP. Отметим, что накануне подписания пакта президент США Джо Байден предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону совместно разработать аналогичную инициативу.