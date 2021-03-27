Байден предложил Джонсону создать альтернативу проекту «Один пояс — один путь»

Отношения с Китаем стали одной из тем телефонного разговора, состоявшегося между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В беседе глава Белого дома предложил главе британского правительства совместно разработать аналог китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Проект «Один пояс, один путь» представляет собой концепцию по активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Программа, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином, должна объединить проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».

«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, исходящую от демократических государств, которая поможет тем общинам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в этой помощи»,— сказал журналистам господин Байден (цитата по Reuters).

Также премьер-министр и президент обсудили ответные меры властей Китай на скоординированные западные санкции из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как говорится в сообщении Даунинг-стрит, господа Байден и Джонсон выразили озабоченность действиями Пекина.

Кроме китайского вопроса, президент и премьер-министр обсудили борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, проблему изменений климата, а также ситуации в Иране и Северной Ирландии. «Они договорились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, включая Китай и Иран»,— уточняется в сообщении Белого дома.

С марте 2021 года отношения между КНР и западными странами резко ухудшились из-за ситуации в СУАР. США, ЕС и Великобритания обвинили китайский власти в нарушении прав человека в регионе и ввели против четырех граждан КНР и одной китайской госкомпании санкции. Пекин ответил зеркальными ограничительными мерами.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа».