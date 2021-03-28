Intel решила вернуться к чипированию Компания подготовила план на $20 млрд для преодоления отставания от конкурентов

Корпорация Intel, которую недавно возглавил «директор-гик» Пэт Гелсингер, представила амбициозный план развития. За последние годы компания сдала позиции на рынке и теперь пытается снова стать «неоспоримым лидером» отрасли.

Главным пунктом представленного на этой неделе Intel плана стало строительство двух новых заводов по выпуску микропроцессоров в штате Аризона. Однако, возможно, более важным в долгосрочной перспективе станет другое изменение — решение больше внимания уделять научно-исследовательской деятельности. Intel собирается передать подрядчикам часть операций, не связанных непосредственно с производством чипов, а сама будет производить микросхемы по контрактам для других корпораций.

Из лидеров в аутсайдеры

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер Фото: Noah Berger, AP

Intel, созданная в 1968 году, была одним из пионеров массового производства полупроводников. Четырехбитный микропроцессор Intel 4004, выпущенный в 1971 году, нередко называют первым настоящим коммерческим микропроцессором. На протяжении десятилетий компания сохраняла лидерство на рынке, выпуская самую передовую продукцию.

Сейчас Intel проигрывает многим конкурентам, например тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) или южнокорейской Samsung Electronics, и в масштабах производства, и в продвинутости чипов. Основной параметр, по которому Intel отстает,— показатели техпроцесса.

Конкуренты массово производят чипы по семинанометровому (7-нм) техпроцессу и уже внедряют 5-нм техпроцесс. Intel же сначала несколько раз откладывала запуск чипов по 10-нанометровому техпроцессу (вместо 2015 года их массовое производство началось лишь в 2019-м), а затем то же самое происходило с 7-нм. Массовое производство таких чипов пока так и не запущено. Да и 10-нм чипы Intel по-прежнему использует ограниченно, во многих случаях по-прежнему применяются 14-нм.

Компанию теснят со всех сторон. Intel уже уступила звание самого дорогого производителя чипов в США Nvidia. Компания AMD за последние несколько лет удвоила долю на рынке центральных процессоров. Qualcomm стала почти полным монополистом на рынке чипов для смартфонов на Android. Даже Apple, долгие годы использовавшая процессоры Intel, уже заявила, что откажется от них в компьютерах Mac, а к 2022 году планирует полностью перейти к использованию собственных.

В 2020 году Nvidia впервые обогнала Intel в гонке за звание крупнейшего американского производителя микропроцессоров. Ранее это удавалось сделать Texas Instruments Inc. (несколько раз в 1999 и 2000 годах) и Qualcomm Inc. (с конца 2012 года по середину 2014 года компании неоднократно менялись местами на первой-второй позициях) Фото: Manu Fernandez, File, AP

Проблемы компании беспокоят и инвесторов: за прошлый год акции компании упали на 17%, в то время как в целом отрасль росла.

Попытки меняться

Попытки изменений начались еще в прошлом году: стало известно, что Intel решилась на важный шаг — переход к аутсорсингу производства некоторых своих чипов. Так делает большинство ее конкурентов.

Например, Nvidia и AMD давно производят часть продукции в других странах. Поэтому, хотя на американские компании приходится около 47% продаж полупроводников, доля США в их производстве составляет всего 12%.

Intel с самого начала работала по другим принципам, хотя у компании и раньше было производство за пределами США, в том числе в Китае, Ирландии и Израиле. Основатели компании считали наилучшим вариантом тесное сотрудничество между инженерами-разработчиками и инженерами, занимающимися непосредственным производством. Теперь этот подход станет менее строгим.

Intel попыталась измениться даже внешне. В прошлом году компания сменила логотип и музыкальную заставку бренда, что стало лишь третьим таким изменением за всю ее историю.

Однако более серьезным ответом на отставание и недовольство инвесторов стала происшедшая в январе 2021 года смена генерального директора. Про ушедшего в отставку Боба Свона говорили, что ему, ранее занимавшему пост финансового директора, не хватает технических знаний. Пришедший на его место Пэт Гелсингер — именно технический специалист.

Он сам называет себя «директором-гиком» Intel. Перед назначением он возглавлял разработчика ПО для виртуализации VMware, а ранее долгие годы работал в Intel на различных инженерных должностях. С 2000 по 2005 год был директором по технологиям.

Intel наносит ответный удар

Всего через два месяца после назначения господин Гелсингер представил масштабный план развития компании. «Intel вернулся. Старый Intel теперь стал новым Intel»,— заявил он во время презентации плана.

В соответствии с ним компания передаст часть неключевых операций на аутсорсинг, в том числе коммуникационные услуги, графические решения и др. С другой стороны, Intel станет подрядчиком для других компаний.

Согласно плану, компания теперь готова производить чипы по заказу и по схемам Qualcomm, Apple или других корпораций. Производство полупроводников в США и Европе будет объединено в отдельное подразделение — Intel Foundry Services. Как отметил господин Гелсингер, это будет «полностью вертикальный независимый бизнес по выпуску полупроводников, подотчетный непосредственно мне».

Intel собирается активно обновляться технически: компания сконцентрируется на разработке чипов с 7-нм техпроцессом, которые должны быть доступны к 2023 году. Также она будет активнее внедрять 10-нм чипы.

Кроме того, по словам господина Гелсингера, в компанию, которая до этого отставала от собственных планов на несколько лет, вернется управленческая дисциплина, «когда мы делаем то, что обещали сделать».

Рынки хорошо отреагировали на новую стратегию Intel —акции выросли на 5%.

Удачный момент

Планам Intel поможет продолжающийся с начала года дефицит полупроводников. Он связан с целым рядом причин, включая некоторое нарушение цепочек поставок из-за пандемии. Однако основная причина более глобальна (и в итоге выгодна всем производителям) — общий рост использования чипов.

За время работы Боба Свона на посту гендиректора Intel столкнулась с несколькими ударами конкурентов. Из-за проблем с собственным производством компания уступила тайваньской TSMC в производстве чипов Фото: Reuters

Ведь сейчас они есть везде — от смартфонов и ПК до автомобилей, умных пылесосов и прочего интернета вещей. За таким спросом не успевает производство.

Многие автопроизводители уже сообщают о миллиардных потерях, приостанавливают производство или даже начинают временно поставлять автомобили без части электронного оборудования. Говорят о перебоях поставок игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, а также некоторых других гаджетов.

«Чипы везде. Здесь мы видим идеальный шторм, связанный с факторами как спроса, так и предложения. Но, по существу, мы имеем дело с новым уровнем спроса, за которым никто не может угнаться, все в кризисе, и все становится только хуже»,— отмечает аналитик по технологиям финансовой компании Mirabaud Нил Кэмплинг.

Ситуация усугубляется (а для Intel — становится еще более благоприятной) тем, что 75% всего выпуска приходится на производителей из Китая, Южной Кореи, с Тайваня и из Японии. Это вызывает беспокойство западных правительств.

В начале марта власти ЕС объявили о программе развития собственного производства полупроводников. В соответствии с ней доля Европы должна дойти как минимум до 20% с нынешних менее чем 10%. В таких условиях стратегия Intel может иметь особенно хороший эффект.

В то же время вряд ли этот путь будет простым. Господин Гелсингер пообещал сделать Intel «неоспоримым лидером» к середине 2020-х. Но конкуренты — и AMD, и Samsung, и TSMC — не менее активно работают над совершенствованием чипов и не меньше выигрывают от роста спроса на них. Да и нынешний план не все эксперты оценивают оптимистично.

По мнению аналитика Barclays Блейна Кертиса, компания не сообщила инвесторам каких-либо новых деталей. Многие эксперты указывают, что из плана не ясно, как именно Intel будет обгонять сильных конкурентов. По словам аналитика Jefferies Марка Липакиса, в разработке чипов Intel отстает от тайваньского конкурента примерно на два с половиной года и не понятно, как она собирается преодолеть этот разрыв.

Яна Рождественская