Микрочипы оказались дефицитом

Глобальный дефицит микрочипов может вызвать сбои поставок электроники. Цены на продукцию также вырастут. Накануне компания Samsung предупредила, что недостаток комплектующих может ударить по рынку смартфонов. Как сообщили “Ъ FM” игроки российского рынка, эта ситуация также может затронуть ноутбуки и планшеты. Спрос на них за прошедший год значительно вырос, причем по всему миру. Как это отразится на покупателях? Расскажет Александр Мезенцев.

Высокий спрос на электронику в период локдаунов и повышенный интерес к покупке автомобилей в Китае и породили борьбу за чипы. В начале января о проблемах сообщили такие игроки, как Ford, Honda, Volkswagen и General Motors. Компании утверждали, что дефицит полупроводников ведет к сбоям и сокращению выпуска машин. Обвинили тогда производителей микросхем, якобы, они отдают предпочтение заказам на смартфоны и бытовую технику. Но как на днях сообщила The Financial Times, автоконцернам все же удалось договориться с тайваньской компанией TSMC.

Крупнейший производитель чипов пообещал перераспределить мощности. На это сразу отреагировал Samsung — там заявили, что теперь дефицит чипов будет грозить уже рынку смартфонов. Проблемы с поставками элементов замечают и в России, говорит гендиректор аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков: «На рынке комплектующих и платы, и процессоры, и различные драгоценные металлы, которые используются, — в дефиците, бывают перебои.

Вполне вероятно, такая ситуация повлияет отрицательно не только на рынок смартфонов, но и на рынок планшетов как минимум, в том числе на рынок фотоиндустрии.

Тех комплектующих, которые выпускает тайваньская фабрика, будет, конечно же, не хватать. Это может сказаться как на увеличении сроков поставок, так и на возможном изменении ценовых характеристик в виду меньшего поступления устройств».

Некоторые специалисты удивились, почему о проблемах с чипами заговорил именно Samsung. У южнокорейской компании есть свои мощности по производству микросхем, между прочим, вторые в мире по объему. А тайваньская TSMC еще в конце прошлого года предупреждала о полной загрузке на первые два квартала этого года. Но спровоцировали такую ситуацию не автопроизводители, уверен руководитель агентства ContentReview Сергей Половников. По его словам, большинство производителей техники дефицит не затронет: «Это связано, во-первых, с выходом новых видеокарт, которые очень востребованы на рынке, это связано с тем, что Apple нужно очень много их собственных чипов. Хотя TSMC специализируется на производстве высокотехнологичных чипсетов. 95% техники работают на тех чипсетах, которые спокойно могут даже у нас в Зеленограде сделать».

Масштабы закупки чипов российскими компаниями, конечно, трудно сравнить с гигантами вроде Apple. Так что о дефиците говорить вряд ли приходится, а вот поставки, скорее всего, будут приходить с опозданием. Следовательно, возрастают издержки, а значит, и стоимость продукта. Вендоры, опрошенные «Известиями», говорят о повышении на 20% – 30%. В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пока воздерживаются от оценок. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, до весны потребители вряд ли заметят изменения.

«Пока дефицита готовой продукции мы особенно не наблюдаем, но где-то, наверное, к весне будет понятно. Я бы не стал панические настроения разгонять, дефициты, нехватки, паника какая-то, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы товары производились.

Рынок так или иначе выровняет эту ситуацию, потому что, если есть спрос на устройства.





Да, возможны какие-то задержки, да, возможны какие-то сбои, но, тем не менее, рынок это глобальный мировой рынок, он уже научился такие этапы проходить», — отметил Антон Гуськов.

На стоимость электроники будут влиять и другие факторы. Как ранее рассказывали “Ъ FM” ритейлеры, сейчас растут тарифы и на перевозки из-за проблем на рынке логистики. К тому же, падение национальной валюты никто не отменял. Несколько процентов к ценнику добавит и требование о предустановке российских программ. Так что с покупкой техники, видимо, медлить не стоит.

Елена Иванова, Ульяна Миненкова