Воробьев: около 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье старше 60 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доля пациентов старше 60 лет с коронавирусом в больницах региона составляет 80%. Он призвал делать прививку от COVID-19, если нет противопоказаний.

«Оно (число госпитализаций среди пожилых.— “Ъ”) скорее не растет, а доля тех, кто находится на койках, действительно под 80% это 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и… разъясняем, что прививка, "Спутник V" в частности, она безопасна»,— сказал господин Воробьев в эфире «России 24».

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице растет число заболевших COVID-19 среди пожилых людей. С 8 марта в городе отменен режим изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

О снятии ограничений в Москве — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».