Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, растет число заболевших COVID-19 среди пожилых людей. С 8 марта в городе отменен режим изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Сергей Собянин заявил, что для пожилых людей «было бы спасением» вакцинироваться от вируса, если нет противопоказаний. «Мы видим, что стало больше (заболевших.— “Ъ”) среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей»,— рассказал мэр в интервью каналу «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

В общем господин Собянин считает эпидемическую ситуацию в Москве стабильной. «Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенная, равномерная, плюсом добавилась вакцинация»,— добавил он.

За последние сутки с Москве выявили 1787 заболевших коронавирусом, умерли 49 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в столице превысило 1,01 млн, жертвами вируса стали свыше 16 тыс. человек.

Сергей Собянин обосновывал снятие ограничений для пожилых в марте тем, что число новых заражений коронавирусом в городе снизилось впятеро в сравнении с концом 2020 года. Правительство России, тем временем, рекомендовало работодателям с апреля в приоритетном порядке перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

О снятии ограничений в Москве — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».