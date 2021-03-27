Нефть раскачала рынок

Минувшая неделя на нефтяном рынке стала самой динамичной с марта 2020 года — котировки колебались в широком диапазоне $60–65 за баррель, пятничные торги завершились ближе к максимальной отметке. Инвесторы то бросались продавать нефть, фиксируя прибыль после длительного периода роста котировок, то возвращались к покупкам, вспоминая про фундаментальные факторы. Резкие колебания на нефтяном рынке сказались на и без того слабом рубле.

Столь высокой волатильности, как в последние дни, на нефтяном рынке не было с марта прошлого года, когда колебания в течение дня достигали 4–10%. Всплески и спады котировок сменяли друг друга почти каждый день. Со вторника по пятницу цены на ближайший контракт по нефти Brent колебались в диапазоне $60,3–64,5 за баррель, каждый день цены то вырастали на 3–6%, то падали на 4–6%. По итогам пятничных торгов цена стабилизировалась возле $64,6 за баррель, почти на 4,3% выше закрытия четверга, но всего на 0,2% ниже закрытия прошлой недели.

Всплеску волатильности предшествовали четыре с половиной месяца довольно устойчивого роста цен, который сформировался с начала ноября на фоне успешного тестирования вакцин против COVID-19. С тех пор стоимость европейского сорта нефти выросла почти в два раза. В ситуации перегрева, как считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, зачастую происходит всплеск волатильности. «Эти ценовые колебания выглядят скорее трейдинговой активностью, нежели фундаментальными, и отражают сброс давления на рынке нефти»,— отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

Поводом для фиксации прибыли стало усиление риск-факторов, которые способны существенно повлиять на конъюнктуру рынка.

«С одной стороны, ухудшение ситуации с коронавирусом и усиление карантинных мер в Европе и Индии заставляют инвесторов пересматривать ранее заложенные в цены прогнозы по спросу на нефть в 2021 году. С другой стороны — решимость ОПЕК+ из месяца в месяц не увеличивать предложение нефти для оздоровления глобального рынка и минимизации рисков спроса снова заставляет инвесторов возвращаться к оптимистичной картине рынка во втором полугодии, когда сильно восстановившийся спрос будет существенно превышать предложение»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Впрочем, по словам Василия Карпунина, риски снижения на горизонте нескольких недель сейчас более высокие, чем вероятность возобновления фазы роста. Он не исключает кратковременного снижения цен до $57,5–59 за баррель. Более масштабному снижению будут мешать по-прежнему сильные фундаментальные позиции рынка на фоне сделки ОПЕК+ и восстановления экономики. «Мы ожидаем возобновления повышательной динамики во втором квартале на фоне более существенных ограничений ОПЕК+ по сравнению с первоначальным планом, улучшения ситуации с коронавирусом в Европе, при медленном, но верном росте количества вакцинированного населения, а также вследствие возобновления обильного импорта со стороны Китая по мере снижения пока еще высокого уровня запасов»,— отмечает Михаил Шейбе.

Скачки на рынке нефти негативно сказываются на российском валютном рынке.

С понедельника по среду курс доллара на Московской бирже поднимался на 3 руб., вплотную к 77 руб./$, максимуму с середины ноября. Однако во второй половине недели курс пошел вниз. И по итогам основной сессии пятницы он стабилизировался чуть выше отметки 75,8 руб./$, что на 40 коп. ниже значения четверга, но на 1,5 руб. выше закрытия прошлой пятницы. По словам главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, активизация коррекционных настроений на рынке энергоносителей краткосрочно усилила давление на российскую валюту. Однако более ощутимое значение для нее имели возросшие риски санкционного давления. «Ожидания санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежно-кредитной политики Банка России привели к сильному ослаблению рубля»,— отмечает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич. На предстоящей неделе с учетом завершения основных налоговых выплат в бюджет рубль может еще ослабнуть. По оценке Богдана Зварича, при цене нефти в диапазоне $60–63 за баррель курс доллара будет оставаться в коридоре 75–77,5 руб./$.

Виталий Гайдаев