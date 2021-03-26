Санду написала письмо Путину с просьбой прислать «Спутник V»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что подобные письма адресованы лидерам других стран.

«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины»,— сообщила госпожа Санду в эфире телеканала RTR Moldova (цитата по «РИА Новости»). «Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи»,— сказала президент Молдавии.

Ранее сообщалось, что Майя Санду не против российской вакцины «Спутник V». По ее словам, гражданам страны нужно предоставить возможность выбирать из нескольких типов вакцины.

Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Сейчас вакцинация в стране проводится первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.

За минувшие сутки в Молдавии было зарегистрировано 1866 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 223 986.