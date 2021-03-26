Dominion Voting Systems подал в суд на Fox News за клевету

Американская компания Dominion Voting Systems, производитель автоматов для проведения голосований, подала в суд на телеканал Fox News. Как сообщает The Wall Street Journal, истец утверждает, что после президентских выборов в США телеканал допускал в эфире клеветнические комментарии о продукции Dominion Voting Systems.

В иске, поданном в суд штата Делавэр, указывается, что в нескольких случаях ведущие телеканала и гости в студии делали такие заявления, которые заставляли поверить в неверные утверждения о Dominion, подпитывая тем самым «лживую и предвзятую риторику» в отношении компании. «Fox взяла маленький костер и превратила его в лесной пожар,— говорится в иске.— Как телеканал, пользующийся влиянием среди тех зрителей, которые недовольны результатами прошедших президентских выборов, Fox придала этим выдумкам такую значимость, которой они в других обстоятельствах не получили бы».

Это не первый иск, поданный Dominion после президентских выборов, принесших победу Джо Байдену. В январе компания обвинила в клевете бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который, по словам истца, утверждал, что Dominion причастна к якобы имевшим место фальсификациям в ходе выборов. И это не первый иск, который подан к Fox News компаниями, занимавшихся техническим обеспечением выборов. Так, в начале февраля компания Smartmatic обвинила телеканал в развертывании масштабной кампании дезинформации и потребовала от него компенсации в размере $2,7 млрд.

Алена Миклашевская