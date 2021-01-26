В США производитель автоматов для голосования подал в суд на Джулиани за клевету

Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для проведения голосований, подала в суд на Руди Джулиани. Как сообщает The New York Times, адвокат Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани обвиняется в клевете на Dominion Voting Systems и распространении лживых утверждений о причастности компании к якобы имевшим место масштабным фальсификациям в ходе выборов президента США.

В иске, поданном в суд Вашингтона (округ Колумбия), компания называет «Большой Ложью» заявления господина Джулиани, которые тот делал в соцсетях и в СМИ после выборов президента. Речь идет о высказываниях о существовании некоего заговора с участием Dominion Voting Systems с целью подменить голоса, отданные за Дональда Трампа. «Как и хотели Джулиани и его союзники, Большая Ложь широко разошлась в СМИ, люди рассылали, пересылали их сообщения и негодовали, что Dominion украл их голоса»,— говорится в иске. По мнению компании, эта ситуация нанесла «беспрецедентный и непоправимый ущерб» ее бизнесу, учитывая, что утверждениям господина Джулиани «горячо поверили миллионы людей».

Господин Джулиани уже прокомментировал поданный иск. По его словам, этот иск «позволит мне расследовать всю их историю, финансы и методы работы тщательно и подробно». Господин Джулиани уверен, что сумма иска — $1,3 млрд — «совершенно очевидно, рассчитана на то, чтобы напугать людей малодушных». «Это еще один акт запугивания исполненных ненависти левых, чтобы уничтожить и подвергнуть цензуре свободу слова, а также способность адвокатов активно защищать своих клиентов», — заявил он, добавив, что намерен подать встречный иск за нарушение конституционных прав.

В своей передаче на радио господин Джулиани также добавил, что «ожидается хорошая драка» в суде, а у него «очень хороший опыт таких столкновений в суде». «И я чертовски хороший следователь»,— отметил он. Напомним, что до того, как стать мэром Нью-Йорка, господин Джулиани был одним из самых успешных окружных прокуроров в городе, с именем которого связывают победу над нью-йоркской мафией.

Алена Миклашевская