Минфин хочет разрешить инвестировать средства ФНБ в золото

Минфин разработал проект постановления об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото. Ведомство хочет таким образом диверсифицировать вложения фонда для «их сохранности и повышения доходности».

«Проект постановления предусматривает внесение… изменений, направленных на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет остатков на банковских счетах в ЦБ в золоте, выступающем традиционным "защитным" активом, доля которого в международных резервах РФ за последние годы значительно увеличилась»,— говорится в сообщении Минфина.

Ранее в марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство старается снизить долю доллара в структуре ФНБ, и не исключил вложения средств в том числе в золото. Новые правила инвестирования средств фонда предполагают, что их доля не должна превышать 25% объема проекта, а объем заемных средств не должен быть выше 40%.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,545 трлн руб., или 11,7% ВВП. 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ.

О новых правилах — в материале “Ъ” «ФНБ готовят к вложениям».