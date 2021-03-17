Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ

Новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, что их доля не должна превышать 25% объема проекта, а объем заемных средств не должен быть выше 40%, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также заявил, что Минфин старается снизить долю доллара в структуре ФНБ и не исключает вложения средств фонда в том числе в золото.

«Подготовлены новые правила (инвестирования средств ФНБ.— “Ъ”), они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, надеемся, что в ближайшее время будут утверждены… Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или объем заемных средств не более чем на 40%. Мы говорим о том, что должны быть проекты, которые создают дополнительные рабочие места, новую экономику»,— сказал Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, правительство должно оперативно принять новые правила инвестирования ФНБ, но если этого не случится, то работа будет вестись по существующим. «Но если мы быстро не сможем это сделать, то у нас есть действующие правила, по которым мы работали в прошлые годы, когда размещали средства ФНБ. Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели»,— сказал министр.

Антон Силуанов подтвердил, что в рамках выполнения президентского поручения перечень инвестиционных проектов для ФНБ будет подготовлен в течение месяца. Он не стал говорить о том, сколько проектов потенциально может быть профинансировано из ФНБ. «Все зависит от объема проектов, понимаете. Есть наши оценки возможного участия ФНБ, если брать в меру консервативные оценки, то это где-то 1 трлн руб. на три года. Если посмотреть проекты, в которые целесообразно вкладывать средства ФНБ, то, например, это проект ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль.— “Ъ”) Москва—Санкт-Петербург. Только один этот проект стоит 1 трлн руб., и если говорим о том, что 25% (может быть доля ФНБ в бюджете одного проекта.— “Ъ”), то значительная часть уже может быть направлена на такого рода проект»,— заявил господин Силуанов.

По словам господина Силуанова, сейчас Минфин также старается снизить риски вложений в долларовые активы. В частности, в конце февраля ведомство включило в структуру ФНБ японскую иену и китайский юань. «Поскольку доллар все-таки валюта такая политизированная в России, поэтому мы стараемся снизить риски вложений в активы в этой валюте. Соответственно доля иных активов, в том числе и золота, откуда взялась — оттуда, что мы сокращаем долю активов в долларах»,— сказал он.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,545 трлн руб., или 11,7% ВВП. 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ.