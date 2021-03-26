Министр строительства Башкирии может стать фигурантом еще двух уголовных дел Следователи нашли нарушения при строительстве школы в Стерлитамаке

Октябрьский следственный отдел Уфы возбудил два уголовных дела по признакам халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По сообщению пресс-службы регионального СКР, в 2018 году ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» в рамках национального проекта «Демография» заключило с ООО «Фирма СУ-10» (подконтрольно членам семьи предпринимателя Валерия Мансурова) госконтракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строящейся школе Стерлитамака. «Однако, несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме либо выполнены не в соответствии с требованиями проектной документации, а в некоторых случаях работы были оплачены дважды, акты о приемке выполненных работ и их стоимости были подписаны и работы оплачены в полном объеме», говорится в сообщении СКР.

В результате, полагает следствие, фактическая стоимость выполненных работ была завышена более чем на 8,6 млн руб. Тем самым бюджету республики был причинен ущерб в особо крупном размере, отмечают в следственном управлении.

В 2018 году руководителем Управления капстроительства был министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. В начале февраля он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. По решению суда, господин Кучарбаев находится под домашним арестом.