Следствие развернулось капитально

Кировский районный суд Уфы арестовал до 1 апреля министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева. На заключении чиновника под стражу ходатайствовал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии. Господин Кучарбаев, который ранее руководил Управлением капитального строительства Башкирии, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Следствие заявило, что обвиняемый, имея в распоряжении достаточные средства, может скрыться за границей и проживать там длительное время. Рамзиль Кучарбаев вину не признал. Его адвокаты заявили, что будут обжаловать решение об аресте.

Судья Кировского районного суда Уфы Роза Булатова по ходатайству следственного комитета республики вчера арестовала министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Чиновник заключен под стражу на два месяца, до 1 апреля.

Министр был задержан 1 февраля, в его кабинете сотрудники СКР и республиканского УФСБ провели обыск. Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный в Кумертау в 2017 году для обслуживания маслоэкстракционного завода группы компаний «Сигма». В то время господин Кучарбаев руководил ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС), которое выступало госзаказчиком объекта стоимостью 95 млн руб. По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружениях в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, подписал акт завершения их строительства. На основании подписанных обвиняемым документов администрация Кумертау ввела объект в эксплуатацию.

Оператором маслоэкстракционного завода является ООО «Элеватор» (входит в «Сигму»). «Элеватор» и администрация Кумертау признаны потерпевшими по делу. Ущерб бюджету оценен в 95 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. Первоначально Рамзиль Кучарбаев проходил по делу в качестве свидетеля. Вчера ему было предъявлено обвинение.

В декабре прошлого года был арестован второй фигурант этого уголовного дела — заместитель начальника УКС Рамиль Сафин. По показаниям начальника отдела УКС Шадмурата Бикимбетова, именно господин Сафин непосредственно курировал и контролировал строительство очистных сооружений.

В суде адвокат министра Лариса Исаева пыталась доказать, что Кировский райсуд не имел права рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения. По ее мнению, по подсудности это должен был делать Советский райсуд. В удовлетворении ходатайства адвокату было отказано.

Ходатайствуя об аресте, следователь отметил, что господин Кучербаев может скрыться за границей и, благодаря своему материальному положению, проживать там длительное время, а также оказать давление на свидетелей. Следователь сослался на показания директора компании «А-строй» Айрата Асылгужина, который сообщал, что Рамзиль Кучарбаев просил его не раскрывать всех деталей приемки очистных сооружений.

Сам Рамзиль Кучарбаев просил суд отказать в ходатайстве об аресте. «Никаких рычагов воздействия на свидетелей у меня нет»,— подчеркнул чиновник, добавив, что в декабре ему диагностировали гипертонию.

Второй адвокат обвиняемого Руслан Альмухаметов отметил, что давление на свидетелей со стороны господина Кучарбаева следствием не доказано. Также он обратил внимание суда на положительную характеристику министра, подписанную премьер-министром Башкирии Андрем Назаровым. «Она абсолютно положительная. Расписана вся трудовая деятельность Кучарбаева. То, что много чего человек сделал для республики и делать будет дальше»,— сообщил защитник. Он также попросил учесть, что у обвиняемого есть трое малолетних детей.

Лариса Исаева выразила недоумение, почему уголовное дело по расследованию одного преступного эпизода длится два года. «Это дело носит характер сакцентированного именно на моем фигуранте. В 2017-м он не был никаким министром. Ну что мешало его тогда задержать и изобличить? Чего ждал следователь, когда он станет министром?» — задала она вопрос.

По мнению госпожи Исаевой, очистные сооружения не были введены в эксплуатацию, потому что не было эксплуатирующей организации. В январе объект распоряжением правительства республики передан кумертаускому ГУП «Межрайкоммунводоканал», заявила она, добавив, что ее подзащитный «прошел очень большой путь от строителя до министра по строительству». «Был всегда хорошим и в один момент раз — и стал плохим. Так не бывает»,— заключила адвокат.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, пояснив, что длительность расследования уголовного дела, которое то приостанавливалось, то возобновлялось, обусловлена сложностью следственных действий и экспертиз. Кроме того, следствие сейчас проверяет других должностных лиц на причастность к преступлению, сообщил прокурор.

Судья Роза Булатова согласилась с доводами следствия и пришла к выводу, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Адвокаты арестованного заявили, что будут обжаловать решение суда.

Влада Шипилова