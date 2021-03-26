Санкт-Петербург возглавил событийный рейтинг российских регионов

Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга развития конгрессно-выставочной индустрии регионов. В первую пятерку также вошли Екатеринбург, Казань, Сочи и Уфа.

Такие данные приведены в исследовании Выставочного научно-исследовательского центра R&C. При формировании рейтинга учитывались региональные меры поддержки конгрессно-выставочной отрасли, наличие программы и утвержденной политики продвижения региона, а также общая туристическая привлекательность и уровень дестинации. Первое место Петербургу обеспечил высокий уровень событийной активности и продвижение города в стране и за рубежом как места широких туристических возможностей.

Отмечается, что Москва не учитывались в рейтинге в связи с традиционно высоким уровнем оцениваемых показателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург оказался в числе регионов с самой низкой безработицей.