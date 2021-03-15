Санкт-Петербург оказался в числе регионов с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге на текущий момент составляет 3,3%. Более благоприятная обстановка – лишь в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новости», опубликованном 15 марта. Санкт-Петербург занял 3 место с 3,3% процентами безработицы и средним сроком поиска работы в городе в 2,5 месяца. Ленинградская область заняла 29 место с 5,4% безработных жителей и средним сроком поиска в 3,8 месяца. Последние строчки рейтинга заняли северокавказские республики и республика Тыва.

Годом ранее в аналогичном рейтинге первую строчку заняла Москва, которая теперь опустилась на 5 место.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Петербург возглавил рейтинг Рособрнадзора по качеству образования.