В Геленджике к концу 2021 года откроется движение по двум новым развязкам на трассе М-4 «Дон»

В Геленджике в четвертом квартале 2021 года откроется движение по транспортным развязкам на трассе М-4 «Дон» – на участке с 1517-го по 1519-й километр в районе села Виноградное и на 1504-м км в районе поселка Светлый. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

Во время реконструкции будут построены шесть новых транспортных развязок на разных уровнях, возведен новый и реконструирован существующий мост через реку Адерба, построены шесть надземных и три подземных пешеходных перехода. Кроме того, будет величено число полос с двух до четырех – шести и построены местные проезды с количеством полос движения от двух до четырех. Завершение всех работ по реконструкции магистрали планируется в 2023 году. Протяженность реконструируемых участков составляет 10, 5 км.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Сергей Аникин рассказал, как будет проводится реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Дорожные работы предполагают ремонт на трех участках. Первый - от поселка Светлый до ул. Луначарского с двумя развязками и двумя надземными пешеходными переходами. Второй участок – от въезда в Геленджик до Марьиной рощи с тремя транспортными развязками, четырьмя надземными и тремя подземными переходами.

В марте 2021 года жители ЖК «Кубанская марка» и микрорайона Марьинский в Геленджике обратились к президенту РФ, губернатору Краснодарского края, городской администрации и руководству «Автодора» с просьбой решить проблемы, возникшие из-за строительства транспортной развязки под окнами многоэтажных жилых домов. Жители «Кубанской марки» пожаловались на отсутствие транспорта и пешеходных переходов, подтопления, а также на возможные изменения технологической конструкции дома.

Елена Зуева