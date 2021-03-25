Стали нехорошими квартиры

Жители ЖК «Кубанская марка» и микрорайона Марьинский в Геленджике обратились к президенту РФ, губернатору Краснодарского края, городской администрации и руководству «Автодора» с просьбой решить проблемы, возникшие из-за строительства транспортной развязки под окнами многоэтажных жилых домов. Жители «Кубанской марки» жалуются на отсутствие транспорта и пешеходных переходов, подтопления, а также на возможные изменения технологической конструкции дома. Юристы отмечают, что жильцам необходимо обращаться в надзорные органы.



Жители микрорайона Марьинский в Геленджике в результате реконструкции магистрали М-4 «Дон» и строительства новой транспортной развязки фактически оказались отрезаны от городской инфраструктуры. Чтобы попасть на другую сторону дороги, им приходится переходить трассу с угрозой для жизни – на этом участке не оборудованы пешеходные переходы. Пока на свои обращения они получают только отписки чиновников и представителей «Автодора».

Строительство, начавшееся летом 2020 года, стало неожиданной новостью и для собственников квартир ЖК «Кубанская марка» в микрорайоне Северный. При покупке жилья в 2016-2017 годах люди не были уведомлены о масштабном проекте реконструкции автодороги. Покупателей привлекала непосредственная близость дома к большой зеленой зоне – рядом с ЖК находился лес с источником, бьющим из-под земли. Сейчас расстояние от угла дома четвертого корпуса по улице Маршала Жукова, 1 до забора строительной площадки составляет всего 7, 37 м. С началом строительных работ зеленые насаждения выкорчевали, источник закопали.

Реконструкция дороги М-4 «Дон» в районе Геленджика позволит разгрузить трассу в пиковый курортный сезон и таким образом решит проблему пробок на курорте. «Стройка отрезала наш микрорайон от города, то есть микрорайона Северный. Там школа, детские сады, почта, магазины, поликлиника. Дети, чтобы попасть в школу, лезут по ливневке под дорогой – и это создает угрозу их жизням», - говорит жительница дома по ул. А. Вельяминова микрорайона Марьинский Лариса Стебенькова.

Реконструкция дороги М-4 «Дон» в районе Геленджика позволит разгрузить трассу в пиковый курортный сезон и таким образом решит проблему пробок на курорте

Кроме того, проект будущей развязки вообще не предусматривает автобусную остановку из Марьинского в сторону центра города. Жители микрорайона потеряют сразу три транспортных маршрута - №3, №14, №15. «Мы требуем, чтобы сейчас нам хотя бы нарисовали временную зебру и люди могли спокойно пройти. И по окончании строительства чтобы нам выделили транспорт. Да, это очень хорошо, что развязку делают для города, но почему должны страдать жители?», - говорит Лариса Стебенькова.

Также, по мнению собственников квартир по ул. Маршала Жукова, 1, ликвидация русла ручья «Безымянный» и построение подпорной стены дороги вблизи корпусов четыре и шесть привели к изменению системы водоотведения района. Теперь на «Кубанской марке» происходят систематические подтопления детской площадки и асфальтированного проезда дома у шестого корпуса. Новое русло, по мнению жителей, находится рядом с домом и в него стекаются строительные отходы, за счет чего может загрязняться бухта. После устных обращений к ответственным лицам в марте 2021 года жильцы написали коллективное обращение к директору Краснодарского филиала государственной компании «Автодор» Сергею Аникину, ответа на которое пока не последовало. В пресс-службе «Автодора» также отказались оперативно прокомментировать информацию. Стройка федерального значения могла привести к возможным изменениям в технологической конструкции МКД. По мнению собственников квартир «Кубанской марки», во время работ по бурению количество и характер трещин, которые в норме предполагаются конструктивом как нитеобразные, изменились. От дома начала отходить отмостка, появились провалы грунта на придомовой территории. Об этом еще осенью 2020 года жители рассказывали журналистам местных СМИ. Тогда же жильцы обратились к своему застройщику, поскольку дома ЖК находятся на гарантии.

«После обращения жителей на место выехали специалист проектного института и наш представитель. На основании визуального обследования они сделали заключение, что данные трещины были вызваны не естественной осадкой дома, а работой техники, производившей динамические воздействия на грунты в непосредственной близости от строения.»

«После обращения жителей на место выехали специалист проектного института и наш представитель. На основании визуального обследования они сделали заключение, что данные трещины были вызваны не естественной осадкой дома, а работой техники, производившей динамические воздействия на грунты в непосредственной близости от строения. Что касается строительства развязки, я не могу проинформировать, были жильцы в курсе или нет, когда покупали квартиры. Когда в 2010 году мы утверждали проект планировки территории, вообще не было информации о том, что начнется реконструкция этой дороги», - рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Кубанская марка» Александр Остапенко.

По словам представителя юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, по поводу близости строительства магистрали и развязки к ЖК жителям необходимо обратиться за детальной консультацией к юристам, которые займутся правовыми вопросами, в частности проверят, есть ли какие-то нарушения с точки зрения проектирования и согласования строительства. «Скорее всего, если это федеральный проект, нарушений там нет. Хорошо было бы, если бы строители позаботились о жильцах и провели работы, уменьшающие шумовую нагрузку от строительства. По вопросу трещин на доме рекомендую жильцам получить письменный ответ от застройщика ЖК, оценить его на соответствие законодательству, а затем принимать решение о дальнейших действиях – обратиться к застройщику ЖК, чтобы он произвел ремонтные работы, либо обратиться в прокуратуру или суд. По поводу отсутствия пешеходного перехода я также рекомендую обратиться в прокуратуру», - говорит юрист.

Елена Зуева