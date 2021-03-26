Адвокату запросили за все правосудие

Как стало известно “Ъ”, столичная прокуратура настаивает на замене условного наказания реальным заключением адвокату Ольге Лукмановой, ранее приговоренной Измайловским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы. В надзорном ведомстве считают, что за попытку мошеннического хищения денег своего доверителя, которую мать пятерых детей так и не признала, ее необходимо отправить в колонию общего режима, так как излишне мягкое решение якобы не соответствует принципам справедливости, а адвокат подорвала доверие к правоохранительной системе всей России в целом. Сама госпожа Лукманова, настаивающая на фальсификации своего уголовного дела из мести за профессиональную деятельность, не исключает, что резкая реакция прокуратуры связана с широким резонансом в адвокатской среде на приговор суда. В защиту адвоката, ранее получившей известность благодаря участию в ряде резонансных процессов, уже подано около 30 апелляционных жалоб, готовится обращение к генпрокурору, а представлять интересы коллеги выразили готовность порядка 50 маститых юристов.

По данным “Ъ”, с апелляционным представлением на приговор Ольге Лукмановой в коллегию по уголовным делам Мосгорсуда обратился заместитель измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. Представитель надзорного ведомства не ставит под сомнения выводы, оглашенные в решении лично рассматривавшей это скандальное дело председателя Измайловского суда Алены Лысенко, но считает необходимым его изменить из-за «излишней мягкости» наказания. По его мнению, налицо несоответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления.

Напомним, госпожу Лукманову 2 февраля признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд посчитал доказанным, что в начале 2017 года адвокат якобы попыталась завладеть деньгами своего клиента — участкового ОМВД по районе Перово, которые его же коллеги заподозрили в должностных преступлениях и незаконном завладении квартиры своей знакомой. По версии следствия, Ольга Лукманова за 4 млн руб. пообещала решить вопрос с уголовным преследованием полицейского с помощью своих связей в СКР. При передаче части суммы молодую мать, ждавшую еще одного ребенка, задержали сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.

Изначально она подписала признание, но потом от него отказалась, заявив, что оно было сделано под жесточайшим прессингом оперативников.

Следствие и суд по делу продолжались без малого четыре года. В итоге суд посчитал вину адвоката полностью доказанной, приговорив Ольгу Лукманову к пяти годам лишения свободы условно с лишением права на протяжении трех лет заниматься адвокатской практикой и выплатой 600 тыс. руб. потерпевшему. Надо отметить, что обвинение требовало для подсудимой, которая все это время находилась на свободе и продолжала работать, реального лишения свободы на тот же срок без каких-либо дополнительных наказаний. Между тем сама госпожа Лукманова вину категорически отрицала, настаивая, что деньги от клиента она получала в соответствии с заключенным договором, они проводились через кассу адвокатской коллегии и предназначались на выплату потерпевшей стороне, текущие издержки и являлись также гонораром за работу. Ее защитники обращали особое внимание на множество грубейших нарушений как при задержании и обыске, так и возбуждении СКР уголовного дела в отношении адвоката, являющегося спецсубъектом.

Как утверждала Ольга Лукманова, сотрудников ФСБ в первую очередь интересовала даже не сама адвокат, а негласное сотрудничество и подробности ее общения со своим доверителем — находившимся тогда под стражей начальником УСБ СКР Александром Ламоновым, фигурантом громкого дела о коррупции в высших эшелонах следственного ведомства.

Надо отметить, что к моменту оглашения приговора госпоже Лукмановой ее бывший клиент Ламонов успел уже освободиться из заключения, в то время как следствие по делу о махинациях участкового до логического завершения так и не дошло.

Сама осужденная, как рассказывал “Ъ”, сразу же обжаловала решение Измайловского райсуда, а в ее поддержку высказались множество коллег, считая приговор необоснованным и несправедливым. Всего через Измайловский суд в апелляционную инстанцию было подано 25 апелляционных жалоб с просьбой отменить вынесенное решение. Хотя, как стало известно “Ъ”, 12 из них судьей Лысенко были возвращены заявителям. Они были поданы по почте в последний разрешенный законом срок, и председатель посчитала, что документы просрочены. Правда, это же обстоятельство не помешало суду принять апелляционное представление, поданное также с опозданием. Сейчас адвокаты обжалуют отказ суда принять их обращения. Всего, кстати, о готовности участвовать в заседании суда апелляционной инстанции выразили порядка 50 адвокатов, включая Гасана Мирзоева, главу Гильдии российских адвокатов и ректора Российской академии адвокатуры и нотариата.

Между тем, говоря о мягкости условного наказания для Ольги Лукмановой, заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов отметил, что, по его мнению, адвокат не только посягнула на деньги заподозренного в коррупции участкового, но и на «нормальное функционирование правосудия», «подорвала доверие к институту адвокатуры, органам предварительного следствия и правоохранительной системы в Российской Федерации в целом». Столь далеко идущие выводы зампрокурора сделал на том основании, что адвокат якобы обещала передать деньги клиента сотрудникам СКР. А потому, как считает господин Хрипунов, условное наказание не соответствует принципам «справедливости, соразмерности и не отвечает задачам исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений». В итоге представитель надзорного ведомства просит убрать из приговора упоминание об условном наказании как «чрезмерно мягком», взять Ольгу Лукманову под стражу в зале суда и отправить ее в колонию общего режима на пять лет.

Сама осужденная заявила “Ъ”, что не исключает связь между запоздалой, но очень жесткой реакцией на оказанную ей коллегами поддержку.

Надо отметить, что помимо жалоб в обстоятельствах вмененного ей преступления разбирались и адвокаты коллегии «Московской юридический центр», где состоит госпожа Лукманова. Это одно из крупнейших в России профессиональных объединений возбудило дисциплинарное производство и пришло к выводу: в действиях их коллеги «не усматриваются нарушения положений ст. 25 «Соглашение об оказании юридической помощи» ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Один из адвокатов осужденной коллеги Иван Манюкин пояснил “Ъ”, что помимо просьбы оправдания уже подготовил и возражения на представление Измайловской прокуратуры. Он особо отметил, что госпоже Лукмановой вменялось именно преступление против собственности, но зампрокурора, требуя усилить наказание, почему-то стал говорить о подрыве доверия к правоохранительной системе и т. д. «Указывая дополнительный объект преступного посягательства, он искусственно расширил объем предъявленного обвинения, что является грубейшим нарушением требований уголовно-процессуального закона»,— заявил господин Манюкин, подобные «объекты» вообще вынесены в отдельную главу УК РФ.

«Вместе с тем зампрокурора Хрипунов в нарушение не только уголовно-процессуального закона, но и в нарушение ведомственных приказов прокуратуры и элементарных правил субординации, фактически поставил под сомнение квалификацию вышестоящего прокурора, утверждавшего обвинительное заключение, указав в качестве основания для ужесточения наказания основание, в котором моя подзащитная не обвинялась»,— резюмировал адвокат, подчеркнув, что на основании всего этого уже подготовил жалобу на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

Сергей Сергеев