ФСБ защитилась от адвоката участковым

К пяти годам лишения свободы и трехлетнему запрету на занятие профессиональной деятельностью приговорил Измайловский райсуд Москвы известного столичного адвоката Ольгу Лукманову, признав ее виновной в покушении на особо крупное мошенничество. По версии обвинения, она пообещала своему подзащитному — подозреваемому в ряде как служебных, так и общеуголовных преступлений участковому полиции «решить вопрос» с его уголовным преследованием за 4 млн руб. Между тем сама адвокат утверждает, что получила от доверителя часть денег, но они должны были пойти на компенсацию потерпевшей от действий офицера МВД, а также оплату судебных расходов. Свое уголовное дело, расследование которого длилось без малого четыре года, она считает местью за профессиональную деятельность и участие в громких процессах, включая дело экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (УСБ СКР) Александра Ламонова, а потому намерена добиваться отмены приговора.

Уголовное дело в отношении Ольги Лукмановой о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в марте 2017 года, однако приговор председатель Измайловского райсуда столицы Алена Лысенко, лично ведшая процесс, вынесла только во вторник. На чтение решения у нее ушло около двух часов, причем большую часть времени заняли перечисление и оценка судом 12 различных экспертиз со стороны защиты. В итоге суд признал Ольгу Лукманову виновной, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, лишения права заниматься профессиональной деятельностью на протяжении трех лет, и удовлетворил к ней гражданский иск потерпевшей стороны на 600 тыс. руб. Интересно, что в прениях сторон гособвинитель просил приговорить подсудимую к пяти годам реального срока, но при этом не считал нужным удовлетворять иск, так как в ходе судебного следствия потерпевший пояснил, что из 600 тыс. руб. ему принадлежала лишь часть денежных средств, а остальная — его родственникам, о допнаказании в виде запрета на работу адвокатом он вообще не упоминал. Между тем сама Ольга Лукманова настаивала на полном оправдании. «Я считаю приговор Измайловского суда незаконным и необоснованным и обжалую его в ближайшие дни»,— заявила она “Ъ” после оглашения приговора.

Напомним, что Ольга Лукманова была задержана сотрудниками антикоррупционного подразделения «М» УФСБ по Москве и Московской области в конце февраля 2017 года. В то время Ольга Лукманова, молодая многодетная мать, снова была беременна, но продолжала работать адвокатом. Ее очередным клиентом стал участковый ОМВД столичного района Перово Тимур Сагатов, который оказался под подозрением в совершении сразу нескольких преступлений — мошенническом завладении квартирой женщины (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В первом случае речь шла о жалобе женщины, на которой полицейский обещал жениться,— она переписала на офицера свою квартиру стоимостью около 6–7 млн руб., машину и дала в долг 750 тыс. руб. Когда полицейский ее бросил, женщина, страдающая психическим заболеванием и состоящая на учете в ПНД, но являвшаяся дееспособной, попыталась через суд оспорить сделку с недвижимостью, а также написала в отношении бывшего возлюбленного заявление в правоохранительные органы. По версии ФСБ и СКР, Ольга Лукманова, к которой за помощью обратился полицейский Сагатов, пообещала ему за 4 млн руб. закрыть уголовное дело, используя свои связи среди следователей. Надо отметить, что в тот момент она представляла интересы задержанного за коррупцию начальника УСБ СКР полковника Александра Ламонова. Сама адвокат утверждает, что получила от доверителя 600 тыс. руб., а когда он передавал ей следующие 750 тыс. руб., оказавшиеся «куклой», ее задержали контрразведчики. По ее словам, полицейский должен был ей вручить и больше денег, которые она, согласно выписанной Тимуром Сагатовым доверенности, намеревалась передать до конца апреля в качестве компенсации потерпевшей, истратить на гражданский судебный процесс и т. д.

В ходе долгой беседы с оперативниками адвокат согласилась подписать показания полицейского Сагатова. По ее версии, это было сделано под жестким «прессингом» и угрозой отправки в СИЗО, что подтверждает пятичасовая аудиозапись, а сами признания участкового сильно отличались от реальности, а это можно было потом оспорить. Интересно также, что уголовное дело в отношении адвоката, являющейся спецсубъектом, было возбуждено только спустя неделю. Для этого по закону необходимо было согласие главы ГСУ СКР по Москве генерала Александра Дрыманова, но якобы на документе стоит лишь компьютерная накладка его резолюции, а само дело почему-то оказалось не в управлении комитета по Восточному административному округу, где все происходило, а в подразделении по Северо-Западному АО.

«Позже дело много раз приостанавливалось и возобновлялось»,— пояснила “Ъ” Ольга Лукманова, отметив, что сотрудников ФСБ якобы изначально интересовали подробности ее общения и переписки с Александром Ламоновым, являющиеся адвокатской тайной. А всего чекисты якобы четыре раза безуспешно предлагали ей негласное сотрудничество. Именно с отказом доверительно общаться со спецслужбами она и связывает свое уголовное преследование, не исключая, что на него могли повлиять и другие факторы, связанные с ее профессиональной деятельностью. Отметим, что помимо Александра Ламонова, который уже успел выслушать приговор, отбыть наказание, выйти на свободу и трудоустроиться, она также участвовала в громком деле в отношении клиники «Мать и дитя», представляла интересы вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и т. д. Любопытно также, что уголовное дело давшего в отношении нее показания участкового Тимура Сагатова до суда до сих пор не дошло.

Сергей Сергеев