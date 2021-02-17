Адвокат защитилась профессиональным сообществом

Как стало известно “Ъ”, небывалую по масштабу акцию в защиту осужденной коллеги намерены провести российские адвокаты. Три десятка из них написали апелляционные жалобы, а около полусотни собираются прийти на заседание апелляционной инстанции, чтобы требовать отмены приговора Измайловского райсуда столицы, признавшего виновной в мошенничестве адвоката Ольгу Лукманову, ранее участвовавшую в ряде громких дел, включая процесс экс-начальника УСБ СКР Александра Ламонова. Для матери пятерых детей, якобы пытавшейся нажиться за счет клиента, прокуратура требовала пять лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Сама женщина вину категорически отрицает, настаивая на фальсификации материалов расследования, которое длилось четыре года.

По данным “Ъ” в адвокатских кругах, всего за несколько дней в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда поступило порядка 30 апелляционных жалоб на приговор Измайловского райсуда от 2 февраля. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, тогда лично рассматривавшая в течение полугода скандальное дело председатель суда Алена Лысенко вынесла обвинительный приговор за покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 40-летней Ольге Лукмановой, члену Адвокатской палаты Москвы. По версии СКР, с которой согласился суд, адвокат, известная по ряду громких дел, включая защиту экс-начальника УСБ СКР Александра Ламонова, пыталась завладеть 4 млн руб. своего клиента — участкового одного из райотделов столичной полиции, заподозренного в махинациях с квартирами и должностных преступлениях. За эту сумму она якобы обещала с помощью своих обширных связей в правоохранительных органах помочь избежать офицеру МВД ареста, а затем и вовсе прекращение уголовного преследования. Часть денег была передана, а при получении еще одного транша, оказавшегося бумажной «куклой», женщину задержали в рамках «оперативного эксперимента» в феврале 2017 года сотрудники столичного УФСБ.

Адвокат не отрицала, что получала деньги, но поясняла, что они являлись частью ранее оговоренных средств, которые предназначались на компенсацию пострадавшим от действий полицейского, оплату судебных расходов и гонорар защитника.

Однако суд посчитал попытку мошенничества доказанной, назначив адвокату пять лет лишения свободы условно, выплату потерпевшим 600 тыс. руб. и лишив Ольгу Лукманову права заниматься адвокатской практикой на три года. Прокурор же требовал реального срока для многодетной матери, но не настаивал на выплате ущерба, считая его неустановленным, и не упоминал о допнаказании в виде запрета на работу.

Как стало известно “Ъ”, среди авторов апелляционных жалоб в защиту госпожи Лукмановой есть адвокаты как из Московского региона, так и из Санкт-Петербурга и других городов — председатель коллегии «Династия» Борис Асриян, Юрий Авдеев, Дмитрий Фролов и т. д. Проанализировал приговор и написал обращение в суд и Гасан Мирзоев, который не только руководит крупной коллегией «Мосюрцентр», где работает осужденная, но также возглавляет Гильдию российских адвокатов и является ректором Российской академии адвокатуры и нотариата. В большинстве жалоб приводятся похожие доводы в отмену решения судьи Лысенко. В частности, говорится о том, что уголовное дело было возбуждено не лично тогдашним начальником ГСУ СКР по Москве генералом Александром Дрымановым (недавно осужден за коррупцию), как того требовал закон, а на постановлении был лишь «компьютерный эскиз» его подписи. Кроме того, этим же документом расследование было поручено управлению СКР по Северо-Западному округу столицы, хотя предполагаемое преступление было совершено в Восточном, то есть была нарушена подследственность. В жалобах отмечается, что в ходе следствия был утрачен ряд доказательств, а другие, вызывающие сомнения, напротив, признаны допустимыми, имелись грубые нарушения УПК, а также нарушено право подсудимой на защиту. Авторы жалоб просят отменить приговор Ольге Лукмановой и вернуть дело прокурору.

Скорее всего, все 30 жалоб будут объединены в одно апелляционное производство, обещающее стать, возможно, самым громким за последние годы.

Как пояснил “Ъ” один из подписантов, жалоб могло бы быть еще больше, но юристы не увидели смысла повторять одни и те же обстоятельства.

Однако многие адвокаты хотят получить ордера и явиться в суд в качестве официальных защитников госпожи Лукмановой.

Сама она заявила “Ъ”, что даже не рассчитывала на такую поддержку адвокатского сообщества и очень благодарна коллегам. Пока ее приговор не считается вступившим в законную силу, и Ольга Лукманова, считающая себя жертвой мести за профессиональную деятельность, в том числе и со стороны спецслужб, продолжает оставаться действующим адвокатом. Кстати, дело участкового, который сообщил о требовании защитником у него средств, до суда до сих пор так и не дошло.

Сергей Сергеев