ПМЭФ повысил ценник

Билеты на Петербургский международный экономический форум подорожали более чем в два раза, практически до 1 млн. Как заявили “Ъ FM” в фонде «Росконгресс», который организует мероприятие, повысить цены пришлось из-за ужесточения санитарных мер. По их словам, это не скажется на количестве участников. Власти Санкт-Петербурга даже заявили, что в гостиницах на время проведения мероприятия практически не осталось свободных мест. Окажется ли первый после пандемии форум ажиотажным? Или подорожание билетов заставит многих предпринимателей остаться дома? Выяснял Александр Рассохин.

Цены на грядущий Петербургский международный экономический форум, вероятно, удивили постоянных участников: 840 тыс. руб. за стандартный билет, 960 тыс. — за премиальный. Это практически в два раза дороже, чем раньше. Вход на последний, допандемийный, форум в 2019 году стоил 350 тыс. руб. Тем, кто хотел посетить пленарное заседание с участием Владимира Путина, нужно было заплатить 410 тыс.

И такое подорожание связанно с пандемией, объясняет директор форума Алексей Вальков. А точнее с мерами безопасности, на которые необходимы деньги. Впрочем, участников форума меньше не станет — ни цены на билеты, ни коронавирус на это не повлияют, уверяет Алексей Вальков: «В короткий срок необходимо выстроить работу инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической безопасности, тепловизионный контроль, тестирование и расчет формулы коллективного иммунитета, и обработка, и индивидуальные меры защиты.

Однако мы видим исключительно интерес к мероприятию и рассчитываем, что форум пройдет на традиционном уровне».

Мероприятие пройдет со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорума». Кроме этой, информации немного — программа только формируется. Ни имен, ни тем дискуссий Алексей Вальков не сообщил, лишь уточнив, что площадки будут посвящены и российской, и международной повестке. Не обойдется и без традиционной культурной и спортивной программ, например, постановок петербургских театров и авторалли.

Но с такими ценами на билеты, многие предприниматели задумаются, а стоит ли форум этих денег, предполагает гендиректор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, который сам ежегодно участвовал в мероприятии: «Этот год был кризисный, и денег у всех в два раза меньше. Это точно не время, чтобы поднимать в два раза цены. Поверьте, из тех, кого приглашают, не все еще и едут. Многие еще не видят экономического и образовательного смысла. На прошлом мероприятии, честно, около 40% были молодые девушки, и я не понял вообще смысла участия их в этом форуме. Посмотрю, какая будет эпидемиологическая ситуация и погода в Питере».

Впрочем, многие собеседники “Ъ FM” называют Петербургский экономический форум одной из самых престижных дискуссионных площадок в стране для предпринимателей, тем более что там участвует и Владимир Путин. А потому желающих купить билет будет предостаточно, не сомневается управляющий партнер E&Y по странам СНГ Александр Ивлев. Хотя он признает, что аудитория в этом году и вправду может сократиться, но исключительно из-за страха заразиться коронавирусом.

«Ко мне обращается ряд уже международных компаний, спрашивают по поводу повестки, будет ли президент, будет встреча президента с иностранными инвесторами, спрашивают, кто из других иностранных участников приезжает. Желание есть, главное, чтобы страна, в которой они проживают, и наша страна обеспечила им условия, чтобы, во-первых, улететь, потом вернуться обратно»,— сказал Александр Ивлев.

Тем временем об ажиотаже говорят и власти Санкт-Петербурга. Свободных номеров в местных гостиницах на время проведения форума практически не осталось. Впрочем, это не совсем так, подчеркивает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.

По его словам, новость о проведении форума в этом году стала неожиданностью для участников рынка. Они банально оказались не готовы.

Поэтому отельеры временно приостановили прием заявок на даты проведения форума.

«Едет часть гостей, которые не были обслужены в прошлом году, авансы за них были внесены, мы должны дать какое-то количество номеров им. Плюс, не зная, что форум будет в этом году, мы уже продавали какие-то номера обычным людям и туристам, и сейчас к этому добавятся участники форума. Мы в состоянии смятения и паники, что делать, мы не понимаем. Приедут ли, например, иностранные участники? Нужно немножко подождать, будет понимание, что происходит, и отели начнут небольшими порциями эти номера выбрасывать»,— отметил Юнис Теймурханлы.

Для отельеров Петербургский экономический форум — это отличный повод каждый год на время повысить тарифы. В 2019-м сутки в пятизвездочной гостинице стоили 60 тыс. руб. в номере люкс — 1 млн руб. А в этом году, как говорят игроки рынка, расценки для участников форума вырастут еще на 5% – 10%.