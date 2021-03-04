ПМЭФ вернется в июньское русло

Петербургский международный экономический форум все-таки состоится. «Росконгресс» объявил о проведении престижного мероприятия со 2 по 5 июня, причем пока в офлайн-формате. Организаторы сослались на экспертов, которые говорят, что Россия находится «в точке постпандемического перелома», что и позволяет провести форум без серьезных ограничений. “Ъ FM” пообщался с его постоянными участниками и выяснил, не побоятся ли они личных встреч в ограниченном пространстве. С подробностями — Иван Якунин.

Отмену прошлогоднего форума объясняли «заботой о здоровье его участников». Но что изменилось? Тогда в июне суточный прирост заболевших в сутки составлял 8 тыс., сейчас — 11 тыс. Тем не менее, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев от участия не откажется: «Мы, конечно, примем участие, никаких сомнений нет. Всегда это была площадка для общения, для переговоров, под нее подверстывались очень многие разные соглашения, решения и так далее. Это, вообще, довольно уже культовая площадка. Рано или поздно надо же все-таки из этого маразма как-то выходить».

Вообще-то форум позиционирует себя как международный, но правительство об открытии границ пока не говорит. Без иностранцев будет не так интересно, сетует бизнесмен из списка Forbes Давид Якобашвили: «Чтобы приехать в Россию, нужно получить распоряжение от вице-премьера, каждый раз подписанная должна быть бумага с обоснованием и так далее. Тут вопрос в том, насколько мы готовы. Люди же приезжают встретиться, увидеться, познакомиться. Вот если Давос, допустим, будет проводить, многие не будут туда приезжать — американцы, англичане, французы. И что получится? Да и остальные перестанут ездить».

Решение провести форум прозвучало в тот же день, когда глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова предупредила о наступлении третьей волны пандемии. Ее ожидают в мае, если вакцину не получат 30% населения. Впрочем, управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев считает, что все меры безопасности будут соблюдены: «Есть надежда на то, что динамика, которую мы видим сейчас, продолжится. При соблюдении санитарных норм, с учетом размеров помещений, которые используются под проведение ПМЭФ, и с учетом того, что, вероятнее всего, количество участников будет лимитировано, я думаю, подобные форматы имеют право на существование и могут быть вполне успешны. Я уже прививку сделал, маску я ношу, поэтому я не вижу никаких сложностей в этом».

“Ъ FM” также поинтересовался у основателя группы «Р-Фарм» Алексея Репика, который вкладывается в производство вакцины, не планирует ли он прививать участников форума прямо на месте. Он напомнил, что иммунитет так быстро не вырабатывается: «Я думаю, что будет поздно. Нет, конечно. Я думаю, что те, кто не защищен, просто не смогут позволить себе туда поехать с точки зрения безопасности для своего здоровья. Это нужно делать заранее».

Традиционно главный день форума тот, когда выступает президент. Кремль пока не подтвердил участие Владимира Путина. Но глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что хотел бы от него услышать: «Я бы хотел услышать от президента, все-таки будет принципиально происходить перезагрузка судебной системы или нет, потому что без ее фундаментальной комплексной перезагрузки принятие законов, обещание инвестиционного климата, дальнейшее развитие экономики в целом невозможно».

Кроме официальных встреч и переговоров форум славится еще и неформальной частью. Крупные компании устраивают для гостей вечеринки — вход строго по спискам. Владелец питерского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы рассказал, как город готовится встречать бизнес-элиту:

«Экономический форум в Петербурге — это тусовка №1, мы получаем суперпремиальную аудиторию со всего мира.

Соответственно, такие же необычные просьбы, заказы, заявки мы получаем, например, спрашивают, можно ли на яхте прокатиться по рекам и каналам Петербурга — мы понимаем, что это нонсенс — или полетать над центром города на вертолете или небольшом самолете. Это ярмарка тщеславия, это огромные деньги, это соревнование по чаевым, красивая, гламурная жизнь».

За последние сутки в Санкт-Петербурге диагностировали меньше тысячи заболевших, но риски остаются. При этом в прошлый раз на форум приехали почти 20 тыс. гостей. Впрочем, по оценке Союза выставочных застройщиков, взамен бюджет города пополнялся на 1 млрд руб. всего за несколько дней, так что власти вряд ли будут против.