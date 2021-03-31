17 марта президент США Джо Байден ответил положительно на вопрос корреспондента ABC о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. На следующий день российский президент в шутливой манере напомнил американскому коллеге русскую детскую поговорку «Кто как обзывается, тот так и называется». Последствия словесной интервенции господина Байдена оказались более чем серьезны. Оскорбительное высказывание, облетевшее все мировые СМИ, прозвучало бонусом к угрозам очередных антироссийских санкций. И если к дипломатическому языку санкций за семь лет финансовые рынки привыкли, почти перестав на них реагировать, то переход на личности сдетонировал. После реакции Путина, отзыва российского посла «на консультацию», заявлений главы российского МИДа о готовности к дедолларизации и отключению SWIFT рынки запаниковали: рубль перестал укрепляться, ускорился отток иностранных инвестиций из российских активов. 19 марта на своем очередном заседании совет директоров ЦБ выразил уверенность в стабильности российской экономики и принял решение о повышении ключевой ставки впервые с 2018 года.