Управляющие доверились вакцине

Скорость вакцинирования в мире и новый пакет помощи в США улучшили настроение международным инвесторам. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), в марте они резко нарастили вложения в рисковый класс активов — акции. За месяц объем таких инвестиций составил почти $170 млрд, максимум за всю историю наблюдений. В отдельные недели высоким спросом пользовались и акции российских компаний, которые привлекают нерезидентов своей недооцененностью и высокими дивидендными выплатами.

Данные Emerging Portfolio Fund Research свидетельствуют о рекордном спросе международных инвесторов на рисковые активы. По оценке «Денег», основанной на данных отчетов Bank of America (BofA; учитывают данные EPFR), за четыре недели, закончившиеся 17 марта, чистый приток инвестиций во все категории фондов акций составил $168 млрд. Это на $50 млрд больше притока месяцем ранее. При этом основной приток средств пришелся на биржевые индексные фонды — ETF. За минувший месяц фонды этой категории привлекли более $130 млрд, тогда как в феврале отмечался приток на уровне $79 млрд. Оставшиеся $38 млрд были инвестированы в классические фонды акций.

Экономики привились

Оптимистичными настроениями международные инвесторы обязаны ударным темпам вакцинирования во многих странах мира. По оценкам агентства Bloomberg, к 20 марта в 133 странах было использовано более 430 млн вакцин — достаточно, чтобы вакцинировать 2,8% населения мира. Это в три с половиной раза больше случаев заражения COVID-19 за время пандемии. США лидируют в мире по темпам и общему количеству введенных вакцин, в сумме было использовано 121 млн доз, защиту получило 18,6% населения. При этом самый большой охват у Израиля, который вакцинировал 53,5% населения.

В таких условиях дальнейший рост деловой активности и мировой экономики неизбежен, считают управляющие. По данным мартовского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America, число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики ускорятся, на 91% превысило число тех, кто ускорения не ждет. Оптимистичнее портфельные менеджеры не были ни разу за всю историю наблюдений, следует из отчета BofA.

Все большее число управляющих ждет быстрого восстановления экономики, а не плавного, как раньше. В марте 48% портфельных менеджеров заявили, что ждут V-образной траектории экономического роста, месяцем ранее таковых было только 35%. В мае прошлого года такого подъема ожидали только 10% опрошенных, тогда как 64% управляющих рассчитывали на более длительное U- или W-образное восстановление экономики. К тому же рекордные 89% управляющих ожидают роста прибылей компаний в течение следующих 12 месяцев, что на 5 процентных пунктов выше показателя февраля.

Американские стимулы

В таких условиях инвесторы стали активно наращивать вложения в рисковые активы — акции. По данным BofA, число управляющих, которые увеличили подобные вложения, на 61% превысило число тех, кто их сокращал. Оптимистичнее менеджеры были только один раз, в феврале 2011 года. Активнее всего растут инвестиции в фонды развитых стран. По оценкам «Денег», суммарный приток на рынки developed markets за последние четыре недели составил рекордные почти $140 млрд, что на $49 млрд больше привлечений февраля.

Основной приток средств на развивающихся рынках пришелся на американские фонды. По итогам минувшего месяца фонды этой категории привлекли от клиентов более $93 млрд, что в два с половиной раза больше объема средств, инвестированных месяцем ранее. Свыше $53 млрд поступило в американские акции за последнюю неделю рассмотренного периода. Это вчетверо выше результата предшествующей недели и лучший показатель за всю историю наблюдений.

Всплеску вложений в акции американских компаний способствовало долгожданное подписание президентом США Джо Байденом программы поддержки экономики объемом $1,9 трлн. После его принятия министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что он поможет уже в следующем году вернуть уровень безработицы в стране к 3,5%, каким он был до пандемии. К тому же она успокоила участников рынка, заявив, что не ждет разгона инфляции по мере реализации программы стимулирования.

Новый пакет мер, принятый Байденом, включает около $1 трлн помощи населению, в том числе единовременную выплату в размере $1,4 тыс. Эти деньги начали поступать на счета американцев в конце первой декады марта, и их часть могла попасть на фондовый рынок. «Покупка акций выглядит намного интереснее, чем держать сбережения на банковских депозитах, где номинальные ставки близки к нулю, а реальные доходности стали отрицательными»,— считает гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Вместе с тем инвесторы с большей осторожностью стали смотреть на инвестиции в европейские фонды. По оценкам «Денег», суммарный отток из таких фондов составил по итогам минувшего месяца $1,9 млрд. Это почти вдвое больше объема средств, выведенного месяцем ранее. Портфельные управляющие с осторожностью смотрят на перспективы европейской экономики, восстановлению которой мешает по-прежнему действующие во многих странах региона карантинные ограничения, а также темпы вакцинирования. По данным Bloomberg, в Европе было использовано 56 млн вакцин, больше половины из которых пришлось на Великобританию. Добавили нервозности новости о том, что в марте несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся.

Растущий оптимизм

Оптимизм царил и на рынках развивающихся стран. По оценкам «Денег», всего за четыре недели фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, привлекли $28,7 млрд, что на $5,3 млрд выше привлечений в феврале. В целом с начала года эта категория фондов привлекала почти $62 млрд.

Наиболее быстро растут вложения в фонды Китая. По данным EPFR, за месяц инвестиции в акции китайских компаний составили почти $12,7 млрд. Это в два раза больше привлечений месяцем ранее. «Бычьи» настроения инвесторов связаны с быстрым восстановлением потребительских настроений и ростом экономики страны. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, по итогам минувшего года ВВП Китая вырос на 2,3%, тогда как мировая экономика в целом сократилась на 3,3%. «Эта страна первой преодолела последствия эпидемиологического кризиса и уже показывает высокие темпы роста, что в сочетании с более высокой доходностью в сравнении с развитыми рынками — залог успеха»,— отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

Приток инвестиций отмечается и в другие страны БРИК. За минувший месяц в фонды Бразилии было инвестировано $436 млн, Индии — $380 млн. Аутсайдерами стали фонды России, но и они смогли зафиксировать положительный результат. По оценкам «Денег», международные инвесторы вложили в российские фонды акций только $77 млн. Александр Лосев объясняет результат тем, что на Россию в последнее время давят геополитика и риски новых санкций.

Нефть в помощь

Международные инвесторы не потеряли интерес к российским акциям, о чем свидетельствуют результаты отдельных недель, в которые отмечаются масштабные покупки таких бумаг. Так было и за неделю, завершившуюся 17 марта, когда чистые привлечения средств в российские фонды превысили $120 млн. Это максимальный недельный приток в такие фонды за четыре месяца и лучший результат в эту неделю среди стран БРИК. За тот же период из Китая было выведено $260 млн, из Бразилии — $53 млн, а в Индию поступило только $31 млн.

Масштабный спрос на российские акции спровоцировало достижение ценами на нефть уровня $70 за баррель, который был недосягаем больше года. По данным агентства Bloomberg, 8 марта котировки ближайшего контракта на поставку нефти Brent были $71,4 за баррель. Даже с учетом последующего падения на 5% и стабилизацией возле уровня $64,5 за баррель, цены все равно почти на 25% выше значений конца 2020 года. По мнению портфельного управляющего «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, возвращение цен на нефть к рубежу $70 за баррель спровоцировало спрос у глобальных инвесторов на российские активы.

Российский рынок, сильно зависящий от стоимости экспортно ориентированных отраслей, выиграет на фоне восстановления и дельнейшего роста мировой экономики, при этом он остается одним из самых недооцененных, отмечает старший партнер FP Wealth Solutions Александр Варюшкин. По данным Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение стоимости акций к прогнозной чистой прибыли на акцию) на уровне 15,9 при среднем значении для развивающихся стран 24. К тому же дивидендная доходность российского рынка составляет 4,9% против 1,9% в среднем по рынкам развивающихся стран.

Прогноз

Масштабные шаги поддержки экономики США в сочетании с сохранением монетарных стимулов в мире дают надежду управляющим на более быстрое восстановление экономики, а значит, спрос на акции сохранится. В марте международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год с 5,3% до 6,1%. Это может стать максимальными темпами подъема, по крайней мере с 1980 года. «Подъем мировой экономики может положительно сказаться на ценах на нефть и, соответственно, интересе к российскому фондовому рынку»,— считает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Однако при инвестициях в рублевые активы стоит учитывать, что их недооцененность обусловлена не состоянием мировой или российской экономики, а геополитическими рисками. Поэтому важность этого фактора сохраняется, особенно после того, как президент США Джо Байден пригрозил новыми санкциями. По словам Татьяны Симоновой, геополитическая напряженность не способствует хорошему настрою на рынке, но пока это только риторика, хотя и более резкая, чем, например, при президенте Дональде Трампе. «Но риски введения новых, более серьезных санкций будут, видимо, оказывать давление на российский рынок в обозримом будущем»,— считает госпожа Симонова.

По мнению Александра Варюшкина, основная опасность для рисковых активов лежит в области волатильности на рынке процентных ставок. По данным Reuters, в марте доходность десятилетних US Treasuries закрепилась выше 1,7% годовых, прибавив с начала года более 0,8 процентного пункта. «Рост доходностей десятилетних UST является угрозой для акций, так как она уже выше дивидендной доходности основных индексов и это может вызвать коррекционные движения на рынке акций»,— предупреждает заместитель гендиректора УК ТФГ Равиль Юсипов.

Василий Синяев