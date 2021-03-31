«Саммит»: территория лидеров

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки начала продажи домов в клубном поселке «Саммит». Это тот самый проект, который чаще всего упоминался как «президентская деревня» на берегу Шершневского водохранилища. В домах предполагалось разместить глав государств и возглавляемые ими делегации во время саммитов ШОС и БРИКС, к которым готовился Челябинск. Несмотря на перенос мероприятий, поселок, как и планировалось, стал новым объектом загородной недвижимости, и сегодня более трех десятков индивидуальных жилых домов в «Саммите» готовы к продаже.



От Челябинска до клубного поселка всего 15 минут езды на автомобиле. Но этого вполне хватает, чтобы переместиться из суеты мегаполиса в атмосферу загородного уюта, где рядом лес и водоем, нет шума, воздух чистый, а снег белый до самого конца зимы. Сама территория «Саммита» закрыта от посторонних и охраняется, а это значит, здесь не будет незваных гостей, можно смело отпускать детей на прогулку и не волноваться за сохранность имущества.

Поселок спроектирован таким образом, что сочетает в себе преимущества западного уровня жизни, главные принципы которого открытость и комфорт. Когда попадаешь на территорию «Саммита», действительно возникают ассоциации с европейской индивидуальной жилой застройкой. Дома выполнены в едином архитектурном стиле и гармонично сочетаются друг с другом. Здесь нет привычных для российского частного сектора высоких заборов, что значительно улучшает обзор. Заборы будут небольшими, деревянными, линия горизонта — открытой, дворы — с лужайками, создающие единый ландшафт местности. В глаза не бросаются ни бетонные столбы, ни протянутые по воздуху провода — здесь их нет, потому что все коммуникации проложены под землей.

Как рассказал генеральный директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Владимир Атаманченко, на территории поселка в 12 гектаров расположено 68 объектов, в том числе 35 готовых домов. Пять из них — кирпичные, в основе остальных — древесина. Здания возведены с учетом высоких требований, ведь они предназначались для размещения международных делегаций. Дома выполнены по немецкой технологии, суть которой в том, что крупные элементы изготавливаются на заводе и в готовом виде отправляются на объект, где в строгом соответствии с технологией производится монтаж и сборка. На качество такого дома не влияют ни человеческий фактор, ни сезон, в который он был собран. При этом в производстве используются только экологичные безопасные материалы. В Европе и Северной Америке такой тип возведения давно входит в число основных видов строительства.

В конструкции домов предусмотрены современные утеплители со сроком службы не менее 70 лет, обеспечивающие отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Многослойные плиты характеризуются особой прочностью и надежностью и, в отличие от традиционных деревянных и кирпичных домов, состав таких стен гарантирует отсутствие грибков, плесени и насекомых. Гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны не только поддерживают температуру в домах на должном уровне, но и создают эффект «дышащих» стен, предотвращающих скапливание конденсата и разрушение древесины. Зимой в таких домах тепло (даже в морозные дни и без отопления температура воздуха в них снижается всего на 2 °С в сутки), а в теплые летние дни — не жарко.

Площадь кирпичных и большинства домов с основой конструктива из древесины — 183 кв. м. При разработке планировки домов пространство было использовано максимально эффективно. Кирпичные дома выполнены в черновой отделке, чтобы их владельцы могли выбрать материалы для ремонта на свой вкус и создать тот уникальный интерьер, который им нужен. Все остальные дома имеют наружную и частично внутреннюю отделку, к ним подключено водоснабжение, водоотведение, электричество и газ.

Комплекс разделен на кварталы, их восемь, как и стран одного из самых мощных международных объединений — «Большой восьмерки». Названия кварталов ассоциируются с этими государствами, например, Березовый символизирует Россию, Кленовый — Канаду, а Оливковый — Италию. Все они находятся в едином пространстве и визуально не закрыты друг от друга.

Застройщик уделяет особое внимание благоустройству территории, которая спроектирована таким образом, чтобы на ней было максимально комфортно и безопасно проводить время как взрослым, так и детям. Пока родители собираются на выходных в зоне барбекю, юные жители поселка смогут играть на современной детской площадке. На территории уже готов бульвар для прогулок, вскоре здесь появятся скамейки и малые архитектурные формы, в этом году завершится обустройство просторной площадки для занятий спортом. Обслуживанием поселка займется собственная управляющая компания застройщика.

До берега Шершневского водохранилища от поселка — несколько минут пешком. Дома расположены так, что из каждого открывается вид на водоем. Резиденции «Саммита» окружены лесным массивом в 70 гектаров. Доехать до поселка можно по новой кременкульской дороге, которая была построена в прошлом году и идет в объезд уже существующих жилых микрорайонов поселка «Западный».

Как рассказал директор по продажам бренд-агентства Radar Владимир Огородов, нейминг клубного поселка несет в себе в первую очередь историю этого места. «Саммит» оказался наиболее емким и удачным из предложенных вариантов. Слово ассоциируется не только с международным мероприятием на уровне высших должностных лиц, в рамках подготовки к которому задумывался проект. Саммит также означает вершину, что хорошо подходит для территории, жители которой получают высокий уровень комфорта.

Несмотря на стремительное развитие загородной недвижимости, ближайший пригород Челябинска в настоящий момент представлен поселками и частной застройкой, где основными проблемами являются отсутствие внутренней инфраструктуры и коммуникаций. В «Саммите» проведены центральные сети, внутренние проезды заасфальтированы, установлено уличное освещение, в дальнейшем появится многоуровневая подсветка.