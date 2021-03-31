Автомобильный завод «Урал» обсудил с представителями товаропроводящей сети итоги работы и планы

17 и 18 марта автомобильный завод «Урал» провел конференцию с представителями своей товаропроводящей сети. В масштабном совещании приняли участие более 200 представителей компаний, продвигающих и продающих грузовую технику марки «Урал». Обзор текущей ситуации на отечественном рынке коммерческих автомобилей, итоги работы в непростом 2020 году, дальнейшие планы — таковы были основные вопросы совещания. В рамках работы представители товаропроводящей сети посетили производственные площадки предприятия в Миассе, познакомились с процессом сборки автомобилей на главном конвейере, побывали на выставке автомобилей «Урал» и спецтехники.



17 и 18 марта в Челябинске и Миассе состоялась масштабная конференция автозавода «Урал» с представителями своей товаропроводящей сети. В работе двухдневного совещания приняли участие более 200 представителей компаний из всех регионов России от Калининграда до Хабаровска и стран СНГ: дилерских центров и заводов-изготовителей специальной техники, продвигающих и продающих на отечественном и зарубежном рынках грузовой техники коммерческие автомобили марки «Урал».

Организаторами и инициаторами мероприятия традиционно выступил Торговый дом АЗ «Урал» во главе с генеральным директором Александром Васильевым. Данные мероприятия очень важны и являются одним из инструментов развития продаж: у предприятия 27 дилерских центров (41 точка дилерских продаж) и 63 партнера по изготовлению спецтехники. Такие мероприятия являются площадкой для обмена информацией и мнениями, получением обратной связи.

Партнеры Автомобильного завода «Урал» активно интересовались планами предприятия по расширению линейки продукции, а также перспективами рынка грузовых автомобилей в 2021 году

Руководство автозавода придает огромное значение работе с товаропроводящей сетью, поэтому в работе совещания приняли участие генеральный директор Павел Яковлев, директор по финансам и экономике Наталья Макарова, директор по развитию Александр Ведерников, директор по управлению качеством Людмила Степченко, директор московского представительства Тарас Шевченко, директор по защите ресурсов Максим Рамазанов. Предприятие много делает для развития и поддержки своих партнеров: это конференции, обучающие мероприятия, различного рода преференции успешно работающим компаниям и т.д., поскольку добиться эффективных продаж в условиях конкурентной борьбы и жестких требований автомобильного рынка можно только совместными усилиями и согласованными действиями.

Несмотря на сложную обстановку, благодаря совместной работе предприятия и товаропроводящей сети в 2020 году автомобильный завод «Урал» нарастил продажи в сегменте полноприводных грузовиков полной массой 17–21 т (4х4, 6х6, 8х8), увеличил долю поставок своим корпоративным клиентам и поставки гражданской техники государственным структурам, увеличил количество продаж сложной и тяжелой техники. Эффективно работает предприятие и с заводами-изготовителями специальной техники, взаимодействуя как с проверенными временем компаниями, так и привлекая к сотрудничеству новых надежных поставщиков.

Выставка автомобилей, в которой совместно с АЗ «УРАЛ» представили технику заводы спецтехники, расположенные в Миассе

Увеличить количество продаж и долю предприятия в общем объеме российского рынка планируется за счет качественного сервиса, и автозавод активно работает в этом направлении. Сегодня у предприятия 130 сервисных центров в РФ и СНГ, в 2021 году их количество планируется увеличить еще на 20 центров. Также в планах АЗ «Урал» открытие в Москве большого склада запасных частей ГОФ (гарантийного обменного фонда), эта мера станет важным логистическим решением при запуске на рынок в 2021 году нового дорожного автомобиля с бескапотной кабиной.

В рамках совещания представители ТПС посетили автомобильный завод «Урал». Для гостей была организована экскурсия на главный конвейер, в рамках которой партнеры увидели, как собираются уральские грузовики. Напомним, что всего на главной сборочной ленте автозавода может собираться 250 модификаций техники «Урал». Также для участников совещания была организована выставка автомобилей «Урал», основное место на которой занимали дорожные автомобили.

Посещение главного конвейера автозавода стало одним из самых интересных событий первого дня съезда партнеров, гости предприятия отметили высокий уровень организации производства

Дорожные грузовики — принципиально новый продукт автозавода «Урал». Сегодня предприятие готовит производство к сборке опытно-промышленной партии новой модели грузовика дорожного сегмента в бескапотном исполнении, а во второй половине 2021 года планирует вывести его на рынок. Тема продвижения и продаж дорожных грузовиков на рынок РФ также активно обсуждалась в ходе совещания. Ряд дилерских центров уже эффективно работает по продаже дорожной техники. Партнерам АЗ «Урал» поставлена задача усилить работу в этом направлении.

В ходе мероприятия также обсуждались важные вопросы качества и аудитов предприятий партнеров; внедрение электронной системы CRM и автоматизация систем продаж; финансирование дилеров АЗ «Урал» с применением системы лизинг; согласование протоколов применения; активное продвижение автозавода «Урал» и его продукта в социальных сетях и многие другие. Традиционно часть встречи прошла в формате диалога вопрос–ответ.

Рассмотренные вопросы лягут в основу дальнейшей работы автозавода «Урал» и его товаропроводящей сети. В заключение мероприятия лучшие партнеры предприятия, внесшие большой вклад в увеличение продаж и продвижение на автомобильный рынок техники «Урал», отмечены заслуженными наградами — памятными знаками.

Павел Яковлев,

генеральный директор АЗ «Урал»:

— В этом году конференция с представителями товаропроводящей сети проходит в новом формате, на совещании присутствуют и наши дилеры, и наши операторы, и заводы спецтехники, изготавливающие специальное навесное оборудование на шасси «Урал». Все эти организации — члены одной большой единой команды АЗ «Урал». Без продаж нет бизнеса, а именно эти компании продвигают на рынок и продают наши грузовые автомобили. Ответить на интересующие наших партнеров вопросы, показать перспективы развития предприятия и его модельного ряда в ближайшем году и в дальнейшей перспективе — таковы основные задачи нашей конференции.

Александр Васильев,

генеральный директор Торгового дома автозавода «Урал»:

— Для нас это важное мероприятие, которое мы проводим два раза в год с целями увеличения продаж и увеличения присутствия в разных сегментах рынка. Мы собрали нашу команду, нашу большую семью, чтобы подвести итоги, наметить новые цели. В 2020 году проделана огромная работа, однако в 2021 году задач очень много, поэтому необходимо выстроить эффективные дальнейшие пути и наметить планы нашего развития. Это и есть основная цель нашего мероприятия. Текущий год — год прорыва в направлении дорожных автомобилей, и необходимо выстроить все основные процессы для успешного входа с этим автомобилем на рынок.

Валерий Щербаков,

руководитель отдела продаж, «Техсервис Москва»:

— Наша компания «Техсервис» — давний партнер завода «Урал», работаем совместно с предприятием порядка 20 лет. Дилерские мероприятия, которые автозавод проводит ежегодно, чрезвычайно важны. Мы приезжаем сюда «сверить часы», узнать планы предприятия в отношении рынка сбыта и дилеров, скоординировать их с нашими собственными задачами. Данное мероприятие позволяет встретиться с руководителями завода, с партнерами, обменяться необходимым опытом. Благодарен руководству автозавода «Урал» за проведение конференций дважды в год: весной мы делаем сверку итогов прошедшего года, намечаем текущие планы; осенью получаем информацию о новинках.

Евгений Белоус,

генеральный директор, «ГИРД Автофургон»::

— Сегодня на конференции присутствуют много партнеров предприятия. Это говорит о том, что завод «Урал» встал в колею хорошего, динамичного роста. Руководство завода «Урал» сегодня готово слушать и слышать партнеров, поэтому нас впервые собрали всех вместе; мы единый организм, и только совместными усилиями можно расти и получать новые показатели. Смотрим с оптимизмом и на дальнейшее взаимодействие с «Уралом», этому способствует и тот факт, что мы территориально находимся в одном городе. Доля спецтехники на шасси «Урала» третий год подряд у нас продолжает расти.