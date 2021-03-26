Трамп не увидел угрозы со стороны участников штурма Капитолия США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что участники акции в Вашингтоне 6 января, закончившейся штурмом Капитолия и смертью пяти человек, не создавали угрозы. Он обвинил полицию Капитолия в том, что после штурма здания она стала защищать его от людей, который должны быть в нем главными.

«Угрозы не было с самого начала»,— сказал господин Трамп в эфире канала Fox News (отрывок из видео опубликован The Daily Beast). Он сказал, что протестующим «не стоило» входить в здание Капитолия, но у многих из них были «хорошие отношения» с охраной. «Многих людей пригласили, после чего они вошли и вышли»,— сказал бывший президент США.

Господин Трамп заявил, что его тревожит усиление охраны Капитолия после событий 6 января. По его мнению, охрана «защищает Капитолий от тех, кто должны быть главными в нем, а не защищать тех, кто сидит в нем окруженным колючей проволокой». Он также заявил, что считает нужным преследовать сторонников движений «Антифа» и Black Lives Matter, а не тех, кто «близок к правому толку и… любят нашу страну».

Сторонники господина Трампа штурмовали Капитолий США в день утверждения результатов голосования выборщиков, согласно которым новым президентом страны стал Джо Байден. Нападение на Капитолий стало поводом ко второму объявлению импичмента Дональду Трампу, однако Сенат оправдал его. Бывший исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, который начинал расследование в связи со штурмом, заявлял, что Минюст располагает доказательствами, дающими основание предъявить обвинения в подстрекательстве к мятежу.

О том, как экс-президент США борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».