Прокурор в США сообщил о доказательствах подстрекательства к мятежу 6 января

Доказательства, собранные во время расследования нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий США 6 января, дают основание к тому, чтобы предъявить обвинение в подстрекательстве к мятежу, заявил бывший исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин. Прокуроры США не предъявляли такое обвинение с 2010 года, отмечает The New York Times.

«Я лично полагаю, что доказательства склоняются к эту сторону и, возможно, соответствуют ее элементам. Я полагаю, что факты поддерживают обвинения (в подстрекательстве к мятежу. — “Ъ”). И думаю, что в будущем больше фактов будет это поддерживать»,— сказал господин Шервин в эфире передачи «60 минут» на канале CBS. Чиновник вел расследование дела о штурме Капитолия в первые несколько недель, позднее его сменил Ченнинг Филлипс.

Бывший окружной прокурор допустил, что тогдашний президент США Дональд Трамп «заслуживает вины за те действия». Господин Шервин отметил, что сотрудники Минюста изучают все детали произошедшего. «У нас есть дела домохозяек из Огайо, которые после ареста говорили: "Я пошла на это, потому что мой президент сказал, чтобы я вернула наш дом". Это наклоняет стрелку барометра в ту сторону»,— сказал он.

Штурм Капитолия США прошел в день утверждения результатов голосования выборщиков, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В ходе атаки погибли пять человек, двое сотрудников полиции Капитолия покончили жизнь самоубийством после инцидента. Twitter, Facebook и другие крупные социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа в связи с риском дальнейшего насилия со стороны его сторонников. Советник господина Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент намерен основать собственную платформу и вернуться в социальные сети в течение двух-трех месяцев.

О том, как экс-президент США борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».