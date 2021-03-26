Ракова: около 44% москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями»,— рассказала госпожа Ракова в интервью агентству «РИА Новости».

По ее словам, всего в Москве первым компонентом вакцины привит почти 1 млн человек. Около 80% из них уже привиты вторым.

За последние сутки в Москве выявили 1787 заболевших коронавирусом, умерли 49 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в столице превысило 1,01 млн, жертвами вируса стали свыше 16 тыс. человек.

О снятии ограничений в Москве — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».