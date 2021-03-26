«Агротехмаш» высушит рынок

Воронежский производитель сельхозтехники ООО «Завод Агротехмаш» планирует построить в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем комплекс по производству сушильного и зернообрабатывающего оборудования за 500 млн руб. После выхода завода на проектную мощность в 2023 году компания намерена нарастить свою долю в профильном сегменте российского рынка сельхозоборудования с 25 до 50%. Эксперты отмечают, что доля рынка с учетом масштабного импорта может оказаться меньшей, но считают проект своевременным на фоне растущего спроса.

Проект строительства производственно-испытательного комплекса для выпуска сушильного и зернообрабатывающего оборудования «Агротехмаш» представил на встрече с руководством Воронежской области. Компания планирует вложить в объект 500 млн руб. по программе импортозамещения. Предприятие должно выйти на проектную мощность к 2023 году. «Агротехмаш» намерен возвести склад материалов, организовать зоны металлообработки, покраски и окончательной сборки, а также построить административно-бытовой комплекс. На открытой площадке запроектирована зона испытательного комплекса, зона хранения готовой продукции, склад приобретенных комплектующих, стоянка автотранспорта, подъездные пути, транспортная зона крана. Предполагается создание 150 рабочих мест.

С запуском этого производства «Агротехмаш» планирует нарастить свою долю в профильном сегменте рынка сельхозоборудования с 25 до 45–50%. Сейчас продукция компании, по собственным данным, представлена в 25 регионах России. В «Агротехмаше» “Ъ-Черноземье” рассказали, что пока компания выпускает около 80 единиц зерносушильного оборудования в год. «Проектная мощность нового предприятия ООО "Завод Агротехмаш" составит до 150 единиц зерносушильной техники в год, оборот — около 1 млрд руб. Оборудование будет поставляться в аграрные регионы России, а также экспортироваться в Западную и Восточную Европу, Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ», — сказали в компании. Там пояснили, что для реализации проекта необходим участок площадью 4,5 га. Финансирование предполагается за счет собственных и заемных средств. «Агротехмаш» рассчитывает на помощь облправительства, в частности, на получение гарантий для кредитования проекта.

ООО «Завод Агротехмаш» занимается производством зерносушилок, автомобилеразгрузчиков, машин для очистки семян, транспортного оборудования, металлоконструкций. Основные производственные мощности «Агротехмаша» находятся на территории завода имени Калинина, также у компании в Воронеже есть две вспомогательные площадки и испытательный полигон.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод Агротехмаш» зарегистрировано в 2003 году в Воронеже. Уставный капитал — 3,23 млн руб. Совладельцы компании — столичное ООО «Элеваторстрой» Андрея Аносова (99%) и директор Денис Зимин (1%). По итогам 2019 года выручка компании составила 346 млн руб., чистая прибыль — 5,54 млн руб.

В прилегающем к ОЭЗ «Центр» индустриальном парке «Масловский» уже работает одно из крупнейших российских предприятий по производству оборудования для сушки и очистки зерна — завод «Воронежсельмаш». Компания ведет расширение производства; до его начала, по данным “Ъ-Черноземье”, в год она производила в среднем около 20 зерносушилок. В 2018 году «Росспецмаш» оценивал объем производства сушилок для зерна в России в 190 штук в год, среднегодовой объем закупок аграриями (включая импорт) — в 420–460 штук.

Рынок сушилок очень емок, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов: «Сложно согласиться с тем, что одна компания может занять до половины рынка зерносушилок. Только в 2019 году, по данным ФТС, в Россию было импортировано более 1,6 тыс. единиц различных видов сушилок для сельхозпродукции на общую сумму $19,86 млн. При этом китайские и белорусские производители, лидирующие в сегменте мобильных сушилок, поставили 779 и 623 единицы техники соответственно. В сегменте машин для очистки, сортировки или калибровки семян только китайский импорт оценивается в 500–550 единиц в год с общей стоимостью около $6 млн. Рынок высококонкурентен даже без учета российских производителей».

Впрочем, по словам господина Антонова, «Агротехмаш» остается в числе крупнейших отечественных производителей, при этом одним из немногих предприятий полного цикла. «С учетом растущего вклада производства и экспорта зерна в ВВП страны, падения спроса на сельхозтехнику ожидать не приходится. А более трети производимой и импортируемой техники приобретают организации и фермеры из ЦФО, так что “Агротехмаш” верно выбрал локацию для развития производства», — полагает господин Антонов.

Олег Мухин