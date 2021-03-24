«Долина семян» досеет в Черноземье

ООО «Долина семян», подконтрольное крупному мировому производителю семян — американской Remington Seeds, планирует вслед за строительством семенных заводов в Ставропольском крае и на Белгородчине возвести аналогичный центр в Воронежской области. Компания намерена вложить в производство, обработку и хранение семян в регионе, в частности кукурузы и подсолнечника, от 750 млн до 1,1 млрд руб. Эксперты считают инвестиции в семенные заводы оправданными, но сетуют на высокую долю семян иностранного происхождения.

О планах «Долины семян» построить семенной завод в Воронежской области стало известно в ходе вчерашней встречи генерального директора компании Андрея Дьякова с руководством региона. Господин Дьяков рассказал, что компания намерена реализовать в регионе проект с объемом инвестиций от 750 млн до 1,1 млрд руб., «на старте работы» которого планируется создание от 40 до 100 рабочих мест, в том числе сезонных.

По словам господина Дьякова, сейчас инвестор находится «в процессе заключения договора» о приобретении сельскохозяйственного предприятия, на базе которого будет создан центр. Также компания для выращивания семенной базы (кукурузы и подсолнечника) планирует купить 1600 га земель сельхозназначения, которые предполагается оборудовать системой орошения. Господин Дьяков попросил содействия облправительства для перевода земельного участка из одной категории в другую. О каком сельхозпредприятии идет речь и в каком районе планируется реализовать проект, инвесторы в ходе встречи не говорили, пояснил “Ъ-Черноземье” собеседник в правительстве региона. В «Долине семян» вчера не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Долина семян», зарегистрированное в Ставрополе в 2017 году, на 99,99% подконтрольно Remington Holding International из США, остальное — у швейцарской структуры Remington Seeds. «Долина семян» владеет ООО «Долина семян Белгород», зарегистрированном в селе Добром Шебекинского района Белгородчины в декабре 2019 года. В Ставропольском крае у компании работает семенной завод мощностью 20 тыс. т в год, в который было вложено 5 млрд руб. (на первом этапе — 15 тыс. т и 2 млрд руб.); в Белгородской области — предприятие на 7 тыс. т за 640 млн руб. Мощность воронежского центра, исходя из сопоставимых проектов компании, может составить не менее 8 тыс. т семян в год.

Remington Seeds занимается поставками семян, в первую очередь кукурузы и подсолнечника. Компания владеет производствами семян на территории США, стран Латинской Америки, а также ведет строительство аналогичных мощностей в Европе. Выручка «Долины семян» в 2019 году составила 106,9 млн руб., убыток — 12,6 млн руб.

В Черноземье реализуется целый ряд проектов семенных заводов и семеноводческих центров. В Курской области подобные предприятия (специализирующиеся на зерновых, зернобобовых и масличных) до 2022 года планируют возвести «Эконива» (1 млрд руб.), ООО «Курск агроактив» (588 млн руб.), АО «Артель (100 млн руб.), ОАО «Александровский конный завод №12» (205 млн руб.). Французская Euralis строит под Павловском Воронежской области семенной завод (подсолнечник, кукуруза, сорго, рапс) за 2,3 млрд руб. Также в Черноземье реализуются проекты по производству семян сахарной свеклы.

Врио директора Воронежского федерального аграрного научного центра им. В.В. Докучаева (в числе прочего создает гибриды кукурузы), доктор сельскохозяйственных наук Владимир Чайкин отмечает, что потребность в частных инвестициях в семенные заводы в Воронежской области сохраняется: «Как и в целом в стране, значительную часть семян в регионе составляет продукция иностранного происхождения. Для кукурузы на зерно доля иностранных сортов составляет около 75%, кукурузы на силос — 50%, аналогичная картина и по подсолнечнику. Регион будет обеспечен семенами — это плюс нового проекта, но семена опять-таки будут иностранного происхождения».

Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директорPetrova5Consulting Марина Петрова согласна, что потребность в частных инвестициях в семеноводство не теряет актуальности: «После распада СССР вопросы семеноводства отошли на второй план, а для развития этого направления требуется симбиоз научно-практических и опытно-селекционных разработок. Важна стойкость семян к различным погодным условиям и, конечно, их высокая урожайность». По ее словам, срок окупаемости подобных проектов составляет от четырех до пяти с половиной лет, а покупка 1600 га сельхозназначения в Воронежской области может обойтись инвестору в 100–150 млн руб. Стоимость системы орошения для такой площади может начинаться от 100 млн руб., подчеркнула госпожа Петрова.

Олег Мухин