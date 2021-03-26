Банкоматы пошли под съем

Небольшие банки начинают отказываться от собственного оборудования в пользу аренды банкоматов с дальнейшим обслуживанием на аутсорсинге, выяснил “Ъ”. По сути, крупные банки сдают небольшим свои устройства и продолжают полностью обеспечивать их работу, арендаторы же брендируют устройство полностью под себя, поэтому для клиентов оно неотличимо от собственных банкоматов. Пока в России такие услуги не очень развиты, но западный опыт показывает, что для небольших банков это неплохой способ оптимизировать расходы, а крупным игрокам получать комиссионные доходы за пользование своей сетью.

Новая практика появилась на фоне общего сокращения числа банкоматов в рамках оптимизации расходов. Как рассказал “Ъ” предправления Банка жилищного финансирования Илья Зорин, плюсы такой схемы в том, что «затраты использования банкоматов на аутсорсинге фиксированные и прогнозируемые». По его словам, «внедрение партнерской сети самообслуживания позволило сократить расходы банка на содержание касс, разгрузить их и перенаправить клиентские потоки», получив при этом широкое покрытие. А развитие собственной сети банкоматов, по его оценке, является слишком затратным и отвлекает от основной деятельности. На рынке подобные услуги уже предоставляет входящая в группу Московского кредитного банка ГК «Элекснет».

По данным ЦБ, по итогам 2020 года число банкоматов в России сократилось на 1,6 тыс. единиц, до 194 тыс. штук. Сбербанк, который имеет самую широкую сеть, сократил число устройств самообслуживания в пандемийный год на 8,4%, до 70,4 тыс. штук.

По словам гендиректора «Элекснета» Игоря Антонова, тенденция к сокращению собственных банкоматных парков началась пять-семь лет назад. «Парк существенно сокращается в местах свободного доступа, во многих магазинах шаговой доступности банкоматы пропали вовсе,— отмечает он.— То, что часть банков отказываются от собственной сети, объяснимо и тем, что комиссия за снятие наличных по собственной эмиссии в сторонних устройствах может быть дешевле, чем содержание собственного парка». В итоге банкам с небольшим числом собственных карт не имеет смысла содержать свой парк устройств, так как фактически они будут обслуживать чужие карты, а себестоимость обслуживания будет выше дохода, поясняет он.

По оценкам участников рынка, содержание одного банкомата может достигать 50–70 тыс. в месяц без учета аренды мест. Банкоматная сеть — это достаточно затратно, «у редкого банка она сама по себе является выгодной», отмечает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, аренда банкоматов и аутсорсинг обслуживания позволяют средним и мелким банкам в несколько раз сократить затраты. Сокращение банкоматной сети связано прежде всего с оптимизацией затрат на обслуживание клиентского потока и запроса на услуги, указывает партнер ФБК Grant Thornton Алексей Терехов. «Построение сети банкоматов, платежных терминалов уже не может являться приоритетным активом, так как приоритеты клиентов меняются, например "эпидемия" явно поменяла поведенческие навыки банковских клиентов,— поясняет он.— Практика западных банков также подсказывает, что сеть банкоматов может быть, а часто и является аутсорсинговой услугой». Думаю, мы стоим на пороге создания таких сетей и у нас, заключает эксперт.

Перспективной аренду банкоматов с дальнейшим аутсорсингом считает и поставщик такого оборудования. Например, компания ТПК ДИИП 2000, которая является крупным поставщиком банковского оборудования, прорабатывает вопрос внедрения подписки на банкомат, сообщил “Ъ” ее гендиректор Владимир Ульихин. Это «своеобразный лизинг техники с полным комплексом обслуживания».

Однако российские банки пока не спешат внедрять подобную практику. По оценке участников рынка, есть и сдерживающие факторы. Как указали в банке «Санкт-Петербург», среди негативных факторов — снижение контроля уровня защищенности банкоматов, если они арендованные, в части уязвимостей от вредоносного программного обеспечения. Впрочем, отдельные промежуточные варианты описанной схемы уже реализуются.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева