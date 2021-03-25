Количество поданных заявок по безработице в США упало до минимума с начала пандемии

За минувшую отчетную неделю американцы подали 684 тыс. заявок на получение пособий по безработице, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства труда США. Это самый низкий показатель с середины марта 2020 года, то есть с момента, когда в США впервые был введен локдаун из-за пандемии COVID-19. Кроме того, это минимальный показатель за последние 52 недели (календарный год). Неделей ранее было подано 781 тыс. заявок.

Восстановлению экономики США способствуют массовая вакцинация населения, снятие многих ограничений, а также принятый правительством пакет мер на $1,9 трлн, включающий прямые выплаты гражданам по $1,4 тыс. Во вторник, 23 марта, президент страны Джо Байден заявил, что единоразовую выплату от правительства получили уже более 100 млн американцев, которые постепенно наращивают траты. Кроме того, в феврале в США было создано 379 тыс. рабочих мест, а общий уровень безработицы в стране снизился до 6,2%.

Кирилл Сарханянц