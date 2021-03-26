Россиянам приоткрывается ЕС

Россия впервые возобновляет регулярное авиасообщение с крупной страной ЕС — Германией. Полеты начнутся с 1 апреля, но въезд для туристов по-прежнему закрыт. До сих пор рейсы по направлению выполнялись как грузопассажирские. Эксперты полагают, что Франкфурт-на-Майне может составить конкуренцию Стамбулу как еще один крупный транзитный хаб. В то же время цены на перелеты по Европе выросли по сравнению с докризисными.

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщили в оперштабе правительства по коронавирусу. Так, немецкая сторона будет выполнять пять рейсов в неделю из Франкфурта-на-Майне в Москву и три в Санкт-Петербург, российская – из Москвы пять рейсов в Берлин и три во Франкфурт-на-Майне. До сих пор российские авиакомпании и Lufthansa выполняли по этим направлениям грузопассажирские рейсы. Дважды в неделю будут летать самолеты в Венесуэлу (Москва—Каракас), по одному разу в Сирию (Москва—Дамаск), Таджикистан (Москва—Душанбе), Узбекистан (Москва—Ташкент) и на Шри-Ланку (Москва—Коломбо).

Германия стала первой крупной страной ЕС, куда российские власти разрешили регулярные полеты (прежде они были открыты в Финляндию и Грецию). Из европейских стран, не входящих в ЕС, были разрешены рейсы в Швейцарию, Сербию и Великобританию (сейчас полеты вновь приостановлены до середины апреля из-за нового штамма коронавируса).

В то же время, из числа новых направлений туристы из России не смогут с 1 апреля въехать в Таджикистан и Германию.

Основаниями для въезда в Германию считаются наличие вида на жительство, действующей долгосрочной визы, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами, длительные отношения с жителями страны.

Немецкие власти классифицируют РФ как «зону риска» — если въезжающий в Германию в течение десяти дней до момента въезда (за исключением транзита) находился в странах из этого списка, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Для получения разрешения на кратковременный визит необходимо заполнить онлайн-заявление и предъявить его при въезде.

При этом смысл лететь в Германию у россиян есть: власти не ограничивают транзит, в том числе при дальнейшем путешествии по суше, если следующая страна въезда принимает граждан РФ. Франкфурт-на-Майне остается крупным транзитным хабом и может составить конкуренцию Стамбулу: хотя частота полетов из этого аэропорта сейчас сокращена, рейсы сохраняются практически по всем имевшимся направлениям, говорит глава Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Впрочем, отмечает эксперт, цены на билеты внутри Европы значительно выросли по сравнению с докризисными.

Кроме того, например, частота рейсов в Черногорию, куда российские граждане могут въехать без визы, из Стамбула выше.

Одновременно с открытием новых направлений оперштаб разрешил увеличить число рейсов в Армению, Азербайджан, Египет, ОАЭ на один рейс в неделю на взаимной основе из российских региональных аэропортов, кроме Москвы и Петербурга.

Перечень российских городов, из которых возможны международные рейсы, также был расширен: с 1 апреля в него войдут Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. Перечень международных аэропортов, откуда можно летать за рубеж, постепенно пополняется с момента начала возобновления международного авиасообщения.

Ольга Никитина