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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Временный госпиталь в «Ленэкспо» прекратил прием пациентов

В связи со снижением числа заболевших временный госпиталь в «Ленэкспо» прекратил прием пациентов. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в корпусе №5 на 295 коек проводится дезинфекция.

Медицинский персонал вернулся на работу на основные площадки — в Госпиталь ветеранов войн.

Койки «Ленэкспо» переведены в резервные.

Напомним, что в июне прошлого года выставочный комплекс «Ленэкспо» и пансионат «Заря» уже переводили в резерв. Койки во временных стационарах понадобились осенью, с ростом числа заболевших во время второй волны пандемии.

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