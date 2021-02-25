В связи со снижением числа заболевших временный госпиталь в «Ленэкспо» прекратил прием пациентов. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в корпусе №5 на 295 коек проводится дезинфекция.

Медицинский персонал вернулся на работу на основные площадки — в Госпиталь ветеранов войн.

Койки «Ленэкспо» переведены в резервные.

Напомним, что в июне прошлого года выставочный комплекс «Ленэкспо» и пансионат «Заря» уже переводили в резерв. Койки во временных стационарах понадобились осенью, с ростом числа заболевших во время второй волны пандемии.