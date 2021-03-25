Губернатор поставил под сомнение возможность строительства 104 домов в Краснодаре

Вениамин Кондратьев поручил проанализировать нагрузку на коммунальную инфраструктуру в районе Западного обхода краевой столицы, где планируется построить 104 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани. Анализ необходимо провести в течение недели.

«В районе Западного обхода города выданы разрешения на строительство 104-х домов. По проекту численность жителей здесь превысит 60 тыс. человек. Необходимо проанализировать нагрузку на коммунальные сети. Возможно ли, исходя из сегодняшних лимитов, обеспечить такое количество жителей бесперебойным электро- и водоснабжением», – отметил Вениамин Кондратьев. Поручение выполнить эту работу дано заместителю главы края Александру Трембицкому.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре на улице Мачуги построят школу и детский сад на месте запланированных многоэтажных домов. Поручение скорректировать схему развития микрорайона также дал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, новые ЖК рассчитаны на 7,5 тыс. жителей, при этом не предусмотрено строительство соцобъектов.