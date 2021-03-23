В Краснодаре на улице Мачуги построят школу и детсад вместо многоэтажек

В Краснодаре на улице Мачуги построят школу и детский сад на месте запланированных многоэтажных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Поручение скорректировать схему развития микрорайона дал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, новые ЖК рассчитаны на 7,5 тыс. жителей, при этом не предусмотрено строительство соцобъектов.

К примеру, площадь под ЖК «Сказка-град» составляет более 9,7 га, на которых разместятся девять 24-этажек. По нормативам здесь должна располагаться школа на 952 места и детский сад на 786 мест. Скорректировать планируют и проект ЖК «Любимово» на ул. Кирилла Россинского/ул. Командорской, рассчитанный 21 многоквартирный дом. Плотность застройки превышена 1,6 раз. Губернатор распорядился уменьшить плотность застройки, либо увеличить количество школ и детсадов.

Как писал “Ъ-Кубань”, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единую концепцию комплексной жилой застройки региона, включая Краснодар. Заявление сделано в ходе заседания общественного градостроительного совета. Разработкой документа займется руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Кубани Илья Поздняков. В нем пропишут нормативы к соцобъектам, парковкам и детским площадкам.

Наталья Решетняк