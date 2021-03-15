Правительство направит 2 млрд руб. на программу туристического кэшбэка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд руб. на третий этап программы туристического кэшбэка, который начнется в марте. Условия программы останутся прежними, говорится на сайте правительства. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кэшбэком позже объявит Ростуризм.

Для получения кэшбэка за туристическую поездку по России нужно, чтобы тур или проживание в гостинице длилось не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд руб., а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб.

Подробнее о программе читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».