ПМЭФ-21 пройдет очно с использованием современных технологий

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий, говорится в сообщении фонда Росконгресс, который организует мероприятие.

«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах. Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности»,— заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Приоритетом для организаторов ПМЭФ станет обеспечение безопасности и организация комфортного доступа на площадку для участников, заявил первый вице-премьер России, председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов. «Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума»,— сказал господин Белоусов.

Для обеспечения безопасности участников в условиях пандемии планируется организовать контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров. Кроме того, будет создана рабочая группа оргкомитета во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которая выработает комплекс мер эпидемиологической безопасности для ПМЭФ.

В 2020 году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году форум состоится 2–5 июня в КВЦ «Экспофорум». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин собирается участвовать в ПМЭФ.

Чего ожидают постоянные участники ПМЭФ — в материале “Ъ FM”.