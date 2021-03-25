Слова парламентариев о безнадзорных животных проверят на соответствие Конституции

Независимые депутаты горсовета Новосибирска Игорь Украинцев и Хельга Пирогова подали в прокуратуру жалобу с требованием проверить высказывания парламентариев о решении проблемы безнадзорных животных. Также документ подписали несколько представителей общественных организаций и благотворительных фондов, помогающих животным.

На прошлой неделе депутаты областного заксобрания обсудили пути решения проблемы бездомных животных. Во время встречи парламентарий Глеб Поповцев заявил, что то, что творится на улицах «уже ни в какие рамки не вписывается»: «Если спросить охотников, то они подтвердят, что бездомные собаки сбиваются в стаи и превращаются в хищников, которые хуже волков. Поэтому здесь надо переступить через жалость, пойти на усыпление животных, которым невозможно подобрать хозяев». Мнение коллеги поддержал Денис Субботин: «Я считаю, правильно было бы следующее — поймали собаку, она бесхозная. Неделю ищем ее хозяина, вторую неделю подыскиваем ей нового хозяина. Эти две недели животное, конечно, кормим, а потом каким-то гуманным образом его усыпляем».

По мнению городских депутатов, высказывания парламентариев нарушают положения Конституции.

«Подстрекают граждан на жесткое обращение с животными, что может повлечь совершение гражданами наказуемого деяния»,— говорится в жалобе (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”).

«Мы попросили прокуратуру проанализировать их высказывания на предмет соответствия конституционным нормам, где мы закрепили, что у нас в государстве должно быть гуманное отношение к животным. А такие высказывания гуманным назвать нельзя»,— рассказал “Ъ-Сибирь” господин Украинцев.

В этом месяце сообщалось о двух нападениях собак в городе. Как стало известно 11 марта, региональное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) после нападения бродячей собаки на ребенка в Первомайском районе. По мнению правоохранителей, инцидент мог произойти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». 18 марта областное управление СКР организовало проверку информации СМИ о нападении бойцовской собаки на девятилетнего ребенка.

Юлия Сасевич