СКР в Новосибирске взял на контроль ситуацию с нападением бродячей собаки на ребенка

Следственный комитет начал проверку из-за нападения бродячей собаки на ребенка в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям чиновников, которые отвечают за порядок и безопасность в районе.

Момент нападения собаки на ребенка попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, водитель и пассажир которой пришли на помощь ребенку.

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, результаты доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее власти Новосибирской области предложили запустить пилотный проект по созданию 10 межмуниципальных приютов для бездомных животных. По словам замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, это может помочь решить проблему размещения отловленных зверей, обеспечить гуманное отношение к ним и обезопасить людей от потенциальных угроз.

Даниил Тарабукин