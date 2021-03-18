В Новосибирске СКР проверяет информацию о нападении бойцовской собаки на ребенка

В Новосибирске следственное управление СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку информации СМИ о нападении бойцовской собаки на девятилетнего ребенка.

В сообщении указывается, что собака без намордника напала на мальчика на первом этаже жилого дома. Пес повалил ребенка на пол и зубами вцепился в ногу. Собака была на поводке, но хозяйка не смогла оттащить ее от ребенка.

Своими силами мальчик смог вырваться из пасти собаки.

На прошлой неделе следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) из-за нападения бродячей собаки на ребенка в Первомайском районе Новосибирска. Момент нападения собаки на ребенка попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, водитель и пассажир которой пришли на помощь ребенку. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, результаты доследственной проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Как тогда сообщалось, по мнению правоохранителей, нападение стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Оксана Павлова