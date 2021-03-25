В ТОСЭР «Пикалево» появятся два новых производства

На территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево» в Ленобласти появится два новых производства. Вместе с уже работающей в городе компанией «Круглый год», расширяющей свое производство, новые участники реализуют проекты с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. Новые инвесторы — «Пикалевский прессовый завод», который будет производить прессованные профили из алюминиевых сплавов, и компания «БлокФайер», создающая производство инновационных продуктов в области пожаротушения. Всего они инвестируют в город около 308 млн рублей.

Все новые инвесторы ТОСЭР «Пикалево» уже включены в федеральный реестр его резидентов.

О том, как производитель алкоголя «Фарт» намерен инвестировать в постройку в Ленобласти завода по производству напитков — в материале “Ъ-СПб” "Greenstate поймал «Фарт»"