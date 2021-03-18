Greenstate поймал «Фарт»

Производитель алкоголя «Фарт» купил участок в индустриальном парке Greenstate, на котором планирует построить завод по выпуску лимонадов, сбитней, медовухи и сидра. Благодаря запуску новой площадки инвестор рассчитывает удвоить объемы своего производства, доведя их до 100 тыс. дал в год. Рынок этих напитков ежегодно растет, но по-прежнему остается нишевым, объясняют эксперты.

Информация о приобретении ТПМЗ «Медведь» (юрлицо — ООО «Фарт») земельного участка в Greenstate под строительство завода по производству напитков появилась на сайте индустриального парка. Информацию “Ъ” подтвердил генеральный директор и владелец ООО «Фарт» Александр Соколов. Площадь участка составила 0,7 га, стоимость сделки стороны не раскрывают. Здесь инвестор рассчитывает построить завод площадью 1 тыс. кв. м по производству лимонадов, сбитней, медовухи, сидра мощностью 50 тыс. дал в год. Новый объект позволит удвоить объемы своего производства «Фарта». Приступить к строительству компания планирует в 2021 году, работы продлятся один год. «Пандемия и трудности, которые сегодня есть в экономике, привели к тому, что мы решили диверсифицировать производство и искать возможности для улучшения качества продукции»,— сказал господин Соколов. Компания планирует выпускать напитки в бутылках и банках, что позволит работать с розничными сетями, тогда как сейчас она поставляет продукцию в кегах для ресторанов и кафе.

«Фарт» занимается производством медовухи, сидра и пуаре на арендованных площадях бывшей солодовни Ивана Дурдина на Курляндской улице в Петербурге. Продукция предприятия поставляется в сегмент HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), сеть «Норман» и специализированную розницу. Единственным владельцем ООО «Фарт» является его гендиректор Александр Соколов. Финансовые показатели компании в kartoteka.ru не указаны. Greenstate — частный индустриальный парк финского строительного концерна YIT, расположенный в промзоне Горелово Ленобласти. Общая площадь парка составляет 115 га, свободная — 21 га. В Greenstate присутствуют 24 резидента. Среди них — финская группа Atria, ООО «Сименс Технологии газовых турбин», японская SMC Pneumatik и другие.

Объем инвестиций в проект может составить 100 млн рублей, оценивает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. Это затраты на приобретение участка, строительство и выкуп лимитов на коммуникации без учета стоимости оборудования, дополнил он. Сделка «Фарта» является хорошим знаком для рынка индустриально-складской недвижимости, так как это говорит о том, что представители пищевой отрасли стремятся локализовать производство и готовы инвестировать в собственные объекты, считает эксперт.

Спрос на помещения в аренду от компаний пищевого сегмента стабильно высок, но в течение года проходит очень мало сделок, продолжает господин Чайка. Причина заключается в отсутствии качественного предложения: у компаний высокие требования к качеству объекта, техническим характеристикам, обеспеченности инженерными коммуникациями. Когда инвесторы не находят подходящих помещений, они начинают рассматривать варианты покупки, но предложение ограничено и в основном представлено объектами старого фонда. Поэтому они рассматривают уже индустриальные парки, но из-за высокой стоимости приобретение участков в них происходит нечасто.

По данным НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», в 2020 году в Петербурге произвели 3,5 млн дал сидра, пуаре и медовухи (+42% к предыдущему году), в Ленобласти — 117,5 тыс. дал, что почти в 40 раз больше итогов 2019 года. Продажи этих видов напитков в прошлом году составили 693 тыс. дал в Петербурге и почти 195 тыс. дал в Ленобласти. Это на 5 и 24% соответственно больше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на положительную динамику, объемы потребления медовухи, сидра и пуаре по сравнению с пивом несоизмеримо малы, подчеркивает НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Ольга Кантемирова