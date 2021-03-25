«Круглый год» расширит тепличный комплекс в Пикалево

Компания «Круглый год» планирует расширить существующий в городе Пикалево Ленинградской области тепличный комплекс. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, объем инвестиций во вторую очередь тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта составит 1,7 млрд рублей. Расширение позволит открыть 176 новых рабочих мест.

Напомним, что о планах расширить тепличный комплекс компания заявляла несколько лет назад. Приступить к строительству предполагалось в 2016 году. “Ъ-СПб” писал, что тепличный комплекс будет возведен на площади 6 га, а общая площадь предприятия увеличится до 13 га.

Подробнее — в материале «"Круглый год" построит новые теплицы».