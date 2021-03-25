Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 1045 человек

За сутки в Самарской области было выявлено 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (78), Тольятти (45) и Чапаевск (15). Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в Самарской области было выявлено 54538 случаев коронавируса. За этот период в регионе скончались 1045 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Из них за сутки в Самарской области умерли 12 пациентов в возрасте от 50 до 83 лет.

Георгий Портнов