СКР и МЧС отчитались о выводах после пожара в «Зимней вишне»

Сегодня, 25 марта, прошло ровно три года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек, включая 37 детей. К трехлетней годовщине трагедии СКР и МЧС рассказали о расследовании дела и выводах по нему.

«На данный момент сотрудники СК России завершили расследование и передали в суд пять уголовных дел, объем которых составил более тысячи томов. К уголовной ответственности привлечены 15 лиц. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменило фигурантам такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество»,— сообщается на сайте СКР.

В предварительном расследовании участвовали свыше ста следователей. Они поминутно восстановили события 25 марта 2018 года — дня, когда произошел пожар. Осмотрено было более 17 тыс. кв. м, потерпевшими признали 500 человек, 83 из которых — родственники погибших. Также было проведено более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.

Следователи установили недостатки пожарной спасательной операци. Также СКР обращает внимание на «непроведение руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей», а также «множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников». «Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза»,— отмечается в материале.

В МЧС отметили, что после пожара были пересмотрены подходы к проведению проверок в торговых центрах. «В настоящее время периодичность проверок ТРЦ определяется, исходя из присвоенной категории риска. Одним из важных критериев при этом является количество людей, которые единовременно могут находиться в торгово-развлекательном центре. Так, ТРЦ с вместимостью более 5 тыс. человек относятся к категории высокого риска с периодичностью проведения проверок одни раз в два года»,— сообщили ТАСС в ведомстве. Также после трагедии обязательным стало информирование зрителей кинотеатров, киноконцертных залов о действиях в случае пожара и путях эвакуации. Это требование стало обязательным с 1 января 2021 года.

Ранее сегодня бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово поджог. Господин Тулеев отмечает, что доказательств этой версии у него нет, и окончательные выводы смогут сделать только следственные органы.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, где проходил силовой кабель, считает МЧС. Следствие называет причиной пожара замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ.

Подробнее о выводах СКР — в материале “Ъ” «"Зимняя вишня" набрала 800 томов».