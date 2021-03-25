Тулеев назвал возможной причиной пожара в «Зимней вишне» поджог

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово был поджог. Господин Тулеев отмечает, что доказательств этой версии у него нет, и окончательные выводы смогут сделать только следственные органы. Сегодня, 25 марта, трехлетняя годовщина трагедии.

«Меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым еще больше раздувая пламя… Следственные органы дадут ответы»,— написал бывший глава Кузбасса в Instagram.

Аман Тулеев добавил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница Таня, которая пошла с одноклассниками в кино в «Зимнюю вишню». Также он рассказал, что в дни трагедии его обливали грязью, и для него были особенно значимы письма со словами поддержки. В числе поддержавших его людей господин Тулеев назвал экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, героя Советского Союза, командира группы «Альфа» Геннадия Зайцева, космонавта, дважды героя СССР Алексея Леонова, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и отшельницу-староверку Агафью Лыкову.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из них — дети. По данным МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель. Огонь перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Следствие полагает, что причиной пожара стало замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ. В Кемерово проходит три судебных процесса по делу о пожаре, арестованы 15 человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Не владел и невиновен».