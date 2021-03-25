Инвестиции в основной капитал в Татарстана в 2020 году упали на 8,9%

Инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2020 года составили 605,8 млрд руб., что на 8,9% меньше, чем годом ранее. Об этом на межрегиональном онлайн-марафоне ИД «Ъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» заявила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

По ее словам, инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств при этом упали по итогам 2020 года на 11,3%, составив 544,2 млрд руб. «Надо признаться, что внутри этой структуры бюджетные инвестиции у нас наоборот выросли немножко, потому что нам пришлось больше вливать бюджетных средств в экономику в связи с той ситуацией, в которую мы, конечно, попали. Возросли кредиты, инвестиции собственных средств в том числе снизились», — отметила госпожа Минуллина.

"Ъ-Казань"